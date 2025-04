Hotspot z telefonu z limitami? Nie w Polsce, korzystajcie

Hotspot z telefonu przydaje się w wielu sytuacjach, ale z moich obserwacji wśród znajomych i bliskich wynika, iż nie cieszy się on zbytnią popularnością. Aczkolwiek to bardziej efekt niewiedzy - jak i do czego można go wykorzystywać.

Przede wszystkim, hotspot zestawiony z naszego telefonu przydaje się, gdy udajemy się gdzieś z naszym laptopem — na jakiś wyjazd, spotkanie czy do kawiarni. Wówczas, aby nie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi, możemy włączyć hotspot w swoim telefonie i udostępnić "swój" internet do naszego urządzenia.

Hotspot z telefonu w systemie Android

Na smartfonach z Androidem na pokładzie, wystarczy wówczas wejść w ustawienia telefonu, przejść do zakładki Sieć i internet, a dalej Hotspot i tethering. Przed jego włączeniem nadajemy nazwę naszej sieci, hasło w ustawieniach zaawansowanych i włączamy.

Na laptopie z kolei w połączeniach WiFi, odnajdujemy naszą sieć o nazwie, którą przed chwilą nadaliśmy, a łączymy się z nią, wpisując nadane wcześniej hasło.

Hotspot z telefonu w systemie iOS

Smartfony iPhone mają podobną ścieżkę do włączenia hotspotu — Ustawienia telefonu — Hotspot osobisty, ustalamy hasło i klikamy w opcję Dopuszczaj innych.

Różnica jest w nazwie samej sieci, iOS pobiera ją z nazwy naszego telefonu. Jeśli jej nie zmienialiście, domyślnie nazwa hotspotu będzie modelem Waszego iPhone. W przypadku, gdy zmienialiście i nie pamiętacie tego, nazwę telefonu odczytacie w ścieżce: Ustawienia telefonu — Ogólne — To urządzenie — Nazwa.

Są kraje, gdzie hotspot z telefonu jest limitowany

Klienci telekomów w USA mają ograniczone zestawianie połączeń hotspot ze swoich telefonów. Nawet jeśli mają nielimitowany transfer danych w swoim smartfonie, transfer przy wykorzystaniu hotspot ma istotne ograniczenia i limity — na przykład 100 GB, 60 GB, 30 GB czy w najtańszym pakiecie u operatora AT&T zaledwie 5 GB w miesiącu.

Hotspot z telefonu w Polsce

W Polsce takich ograniczeń nie ma, zrezygnował z nich nawet operator wirtualny Lycamobile, który swojego czasu blokował usługi hotspotu i tetheringu w swojej ofercie na kartę.

Jeśli chodzi o abonamenty komórkowe, T-Mobile wyłączył możliwość wykorzystywania kart SIM przypisanych do abonamentów M i L z nielimitowanym w dane internetem, jedynie w routerach. Hotspot z telefonu nie jest z kolei blokowany, podobnie jest w ofertach komórkowych u innych operatorów.

Wspominałem jednak na początku, że hotspot z telefonu ma wiele zastosowań oprócz wymienionego już wcześniej. Przyda się również jako zapasowy internet mobilny, w przypadku awarii głównego łącza stacjonarnego, ewentualnie też jako główne łącze w domu, przy niewielkim wykorzystaniu transferu danych w miesiącu.

Nie trzeba przy tym specjalnie dokupować mobilnego routera WiFi czy co gorsza, wykupować kolejną ofertę tylko do internetu mobilnego. W tym celu możemy wykorzystać jakiś stary smartfon, który każdy z Was ma na pewno w swojej szufladzie, przynajmniej w liczbie sztuk jeden.

Potrzebujemy do tego jeszcze osobnej karty SIM. Zawsze można tu oczywiście dokupić jakiś tani pakiet w ofercie na kartę, tylko to wiąże się z koniecznością doładowywania, by zachować ważność konta.

Jest jednak jeszcze promocja (jeszcze, bo dostępna jest do 30 czerwca - regulamin), która pozwoli w zasadzie za 5 zł aktywować pakiet 1000 GB (około 1 TB), które będzie ważne przez cały rok bez konieczności regularnego doładowywania.

Wystarczy zakupić starter dowolnego operatora (prócz Orange, nju mobile), zarejestrować numer oraz aktywować go i później przenieść go do oferty Orange Free na kartę pod tym linkiem.

Po otrzymaniu od kuriera nowej karty SIM wkładamy ją do starego smartfona i jak przyjdzie potrzeba skorzystania z zapasowego internetu, podpinamy go do zasilania i włączamy hotspot.

Co po roku? Jeśli przewidujecie, że taki internet będzie Wam potrzebny przez dłuższy okres, warto w międzyczasie założyć konto na ten numer w aplikacji mobilnej (Android i iOS) lub na stronie Mój Orange i doładować konto 6 razy po 5 zł w ciągu tego roku. Z jednej strony urośnie Wam limit i się zsumuje z tym darmowym 1 TB, a z drugiej — po roku będziecie mogli ze środków z tych doładowań, przedłużyć ważność bonusowego transferu danych (przycisk na powyższym zrzucie pod transferem — Przedłuż ważność) na kolejny rok za 29 zł.

Stock Image from Depositphotos.

Inspiracja: The Verge.