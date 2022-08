To druga edycja Złotych Pinezek organizowana przez Google, w której firma przyznaje wyróżnienia wartym odwiedzenia i doświadczenia lokalizacjom w Polsce. Znamy laureatów, ale jak wygląda to wszystko od kulis? Pytamy bezpośrednio w Google.

Pierwsza edycja Złotych Pinezek była dość wyjątkowa, ponieważ lista ta była przygotowywana i publikowana w okresie pandemicznym. Google planowało ruszyć w trasę i odwiedzić wszystkie polecane miejsca, by jeszcze lepiej opowiedzieć o nich użytkownikom Map Google, ale plany uległy zmianie. Zmodyfikowano także pomysł na tegoroczną wersję Złotych Pinezek i zawężono kategorie miejscówek - mówimy nie tyle o atrakcjach turystycznych, co o obiektach przyrody, jak rezerwaty, parki krajobrazowe czy narodowe. Ostatnie trzy lata spowodowały, że rosnąca liczba osób stara się być bliżej natury, a zanim ruszymy poza granice naszego kraju, warto będzie sprawdzić to, co mamy zaraz pod nosem.

Złote Pinezki 2022 to 15 lokalizacji, które wyłoniono na podstawie ocen i opinii użytkowników Map Google. Nie są to typowe najpopularniejsze czy najwyżej oceniane miejsca, choć ten drugi aspekt był bardzo ważny przy selekcji lokalizacji. O całym procesie wyboru miejsc, a także o zakulisowych decyzjach podejmowanych przez Google i współpracy z zespołami odpowiedzialnymi za prowadzenie miejsc opowiada nam Michał Długosz z Google. Miłego słuchania i polecamy listę zamieszczoną pod odcinkiem

Złote Pinezki 2022 - najciekawsze miejsca w Polsce wg. Google

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w:

Lista laureatów - Złote Pinezki 2022

PARKI NARODOWE

Karkonoski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy

Ślężański Park Krajobrazowy

Bolimowski Park Krajobrazowy

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody Wąwóz Homole

Rezerwat przyrody Kadzielnia

Rezerwat przyrody Wodospad Wilczki

Rezerwat przyrody Kępa Redłowska

Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto

PARKI NARODOWE:



Karkonoski Park Narodowy (woj. dolnośląskie): 4,8 ***** (20 403)

Na niemal 6 tysiącach hektarów rozciągają się zapierające dech w piersiach panoramy Karkonoszy, które każdego roku podziwia ponad 2 miliony turystów. Wielu z nich przyciąga Śnieżka, najwyższa góra Sudetów oraz piękne wodospady - Szklarski i Kamieńczyka. Amatorzy aktywnego wypoczynku znajdą tu ponad 100 km szlaków turystycznych, w tym również trasy rowerowe oraz 10 ścieżek edukacyjnych, które pomogą poznać historię i bogactwo tego parku.

Ojcowski Park Narodowy (woj. małopolskie): 4,8 ***** (19 800)

Położony blisko Krakowa słynie z wielu szlaków turystycznych i zabytków. Zamek Kazimierzowski, Grota Łokietka, Kaplica na Wodzie czy słynna Maczuga Herkulesa to tylko niektóre z atrakcji. W parku znajduje się również Brama Krakowska, w której, jak głosi legenda, odległość dzieląca kolumny z roku na rok stale się zmniejsza. Ich całkowite zamknięcie ma ogłosić koniec świata.

Pieniński Park Narodowy (woj. małopolskie): 4,9 ***** (15 666)

Turyści uwielbiają go za możliwość spływu tratwami dzikim Dunajcem, piękne panoramy i szlaki, które prowadzą na Trzy Korony i Sokolicę. W parku znajdują się aż trzy zamki - w Nidzicy, Czorsztynie oraz Zamek Pieniny.

Słowiński Park Narodowy (woj. pomorskie): 4,8 ***** (12 766)

Jego symbolem są ruchome wydmy, które przypominają pustynię - ten największy w Europie obszar wędrującego piasku ma około 500 ha powierzchni. W obrębie parku znajdują się również jeziora Łebsko i Gardno, a także lasy i torfowiska, które wspólnie z wydmami tworzą niezapomniane krajobrazy, tak chętnie odwiedzane przez turystów i miłośników fotografii.

Bieszczadzki Park Narodowy (woj. podkarpackie): 4,9 ***** (12 294)

Niemal 80% obszaru parku zajmują lasy, jednak największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną są słynne bieszczadzkie połoniny porośnięte rzadkimi gatunkami roślin wysokogórskich. Użytkownicy Map Google doceniają szczególnie sieć szlaków turystycznych, która liczy sobie ponad 130 kilometrów. Jedną z ulubionych atrakcji parku jest również Bieszczadzka Kolejka Leśna - najwyżej położona linia wąskotorowa w Polsce.

PARKI KRAJOBRAZOWE:

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego (woj. śląskie): 4,8 ***** (18 469)

Przez Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wiedzie najdłuższy szlak górski w Polsce, czyli Główny Szlak Beskidzki. W całości ma on ponad 500 km długości i stanowi świetny pomysł na wypoczynek. Znajdują się tu zarówno wymagające szlaki dla doświadczonych turystów górskich, jak i łatwe ścieżki spacerowe, skąd można podziwiać malownicze potoki, skały i groty. To właśnie w okolicznych wzgórzach mieszczą się źródła Wisły.

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy (woj. małopolskie): 4,7 ***** (9 769)

Licznie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa i okolic jest świetnym miejscem do aktywnego wypoczynku. Na jego terenie znajduje się wiele ciekawych szlaków do pieszych wędrówek czy biegania, a także wycieczek rowerowych. Szczególnie warta polecenia jest trasa rekreacyjna prowadząca wzdłuż wałów Wisły przez Tyniec.

Kaszubski Park Krajobrazowy (woj. pomorskie): 4,7 ***** (7 122)

Jedno z ulubionych miejsc rowerzystów - wiele szlaków wiedzie tu wokół słynnych kaszubskich jezior, przez gęste lasy i szczyty pagórków oraz przez klimatyczne wsie i miasteczka. W parku znajduje się również kilka wyjątkowych punktów widokowych, wśród szczególnie polecanych przez użytkowników Map Google są Złota Góra i Jastrzębia Góra oraz punkt widokowy w Sobótce.

Ślężański Park Krajobrazowy (woj. dolnośląskie): 4,8 ***** (6 649)

To wyjątkowe miejsce pod względem przyrodniczym - można tu spotkać niemal 400 gatunków roślin, 100 gatunków ptaków oraz 40 gatunków ssaków. Do ciekawostek historycznych należą natomiast słynne rzeźby jak „Mnich”, „Grzyb”, „Niedźwiedź”, „Panna z rybą” oraz starożytne i średniowieczne kamieniołomy.

Teren parku obejmuje ponad 23 tysiące hektarów, a 70% terytorium to lasy - rozciągają się na granicy Skierniewic, wsi Bolimów, Żyrardowa i Łowicza. Puszcza Bolimowska skrywa różne rodzaje borów - sosnowe, grądy, brzozy, jesiony, klony, lipy i dęby, a przez sam jej środek wije się malownicza rzeka Rawka. Park ma wiele szlaków turystycznych, zarówno dla miłośników jazdy na rowerze (20-kilometrowa trasa prowadzi m.in. przez Rezerwat „Polana Siwica” i Nieborów), jak i pieszych wędrówek.

REZERWATY PRZYRODY:

Rezerwat przyrody Wąwóz Homole (woj. małopolskie): 4,8 ***** (11 236)

Wąwóz ma długość około ośmiuset metrów i jest jednym z najpiękniejszych zakątków Pienin. Ściany skalne wąwozu o kształcie litery V są bardzo wysokie, miejscami mają ponad sto dwadzieścia metrów. Turyści chętnie wybierają tamtejszą trasę turystyczną, która prowadzi wzdłuż potoku Kamionka i pozwala podziwiać kaskady wodne.

Rezerwat przyrody Kadzielnia (woj. świętokrzyskie): 4,7 ***** (8 894)

Przez lata był tu kamieniołom, gdzie wydobywano wapienie. Dziś to ulubione miejsce spacerów Kielczan i znana atrakcja turystyczna. W wyrobisku znajduje się zadaszony amfiteatr na 5 tysięcy miejsc, w którym odbywają się między innymi koncerty Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Ten wyjątkowy rezerwat stanowi również największe skupisko jaskiń w całym województwie - jest ich tu aż 25. Kadzielnia to także charakterystyczne dla krajobrazu Kielc wzgórze.

Rezerwat przyrody Wodospad Wilczki (woj. dolnośląskie): 4,8 ***** (7 179)

Rzeka Wilczka spada tu z wysokości 22 metrów do kotła i dalej płynie wąskim wąwozem zwanym kanionem amerykańskim. Nad samym wodospadem znajduje się historyczny mostek z czasów Marianny Orańskiej, która wyjątkowo upodobała sobie to miejsce. To na jej zlecenie udostępniono odwiedzającym obszar do spacerów, a sama księżna mieszkała tuż obok w swoim dworku.

Rezerwat przyrody Kępa Redłowska (woj. pomorskie): 4,8 ***** (5 603)

Jeden z pierwszych rezerwatów w Polsce obejmuje 120 hektarów ciągnący się wzdłuż Zatoki Gdańskiej. To tu można zobaczyć niepowtarzalny krajobraz z lasem bukowym na klifowym brzegu. Rezerwat jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, zamieszkiwany jest również przez mniejsze i większe ssaki - wśród nich dziki, które często można spotkać na plażach i skrajach rezerwatu.

Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto (woj. małopolskie): 4,7 ***** (4 155)

To miejsce aktywnego wypoczynku dla całych rodzin, szczególnie lubiane przez najmłodszych turystów. Wiele wyjątkowych skał (np. o kształcie nosa czarownicy), ciekawe legendy o rycerzach czy pustelnikach, wodospad i labirynty skalne to tylko niektóre atrakcje, które czekają w rezerwacie.