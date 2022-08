Google pcha Apple w stronę RCS, ale samo nie potrafi go ogarnąć

RCS to jak wiemy standard wiadomości tekstowych, który miał zastąpić SMS'y. Charakteryzuje się m.in. lepszą jakością multimediów, wsparciem dla wielu ciekawych funkcji (jak np. wskazanie ze ktoś właśnie pisze) i przede wszystkim - większą prywatnością. No, to tyle teorii, ponieważ sam standard jest już z nami od lat i tak samo od lat wspierają go chociażby polscy operatorzy. Jednak dalej znakomita większość z nas korzysta z SMS'ów (kiedy akurat nie korzystamy z Messengera, Signala, Whatsappa czy tony innych komunikatorów). Google jednak jest bardzo zawzięte w promowaniu tego rozwiązania i jako cel wzięło... Apple.

Google stworzyło specjalną witrynę, mającą nakłonić Apple do RCS

Nowa strona internetowa pt. "Get the Message" to jeden wielki komunikat mający przekonać Apple do tego, by zaadoptowało RCS. A przynajmniej - jestem przekonany co do tego, że Google chce, byśmy tak to postrzegali. Jednak jeżeli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że w sumie cała witryna to jeden wielki roast firmy z Cupertino, wytykający jej korzystanie z przestarzałej technologii, która nie jest bezpieczna i wręcz "utrudnianie swoim użytkownikom życia". Nie mówię, że adopcja RCS przez Apple nie leży Google na sercu, ale też nie uwierzę, że ta witryna nie została zaprojektowana w taki sposób, by spełniać rolę marketingową.

Nie jest to też pierwszy przypadek, w którym Google próbuje przepchnąć RCS jako ważną nowość. Tymczasem jednak Google wciąż nie robi wiele, żeby RCS stał się popularny nawet wewnątrz samego Androida. Przykład? Proszę bardzo - wielu z nas używa alternatywnych komunikatorów do odbierania SMS'ów - Signal, Whatsaspp i innych. Dostęp do RCS mają jednak tylko użytkownicy natywnej aplikacji w swoim urządzeniu, ponieważ Google od kilku lat nie zdecydowało wypuścić się API do obsługi RCS na Androidzie. Jeżeli więc firma zdecydowanie nie robi wiele, żeby wartości o których sama głośno mówi zostały spełnione wewnątrz jej własnego systemu operacyjnego, w jaki sposób może oczekiwać, że Apple zajmie się w ogóle integracją z rozwiązaniami konkurencji.

Używacie RCS w ogóle (ja nie mogę, ponieważ na mój smartfon Play wciąż nie udostępnił tego systemu)?