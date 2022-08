Google na każdym kroku przypomina, że publikowanie w sklepie Play gier i aplikacji wiążę się z zaakceptowaniem "Zasad programu dla deweloperów", a także warunków zawartych w "Umowie dystrybucyjnej dla deweloperów". Firma zastrzega sobie prawo, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania aplikacji może ją odrzucić przed publikacją w sklepie, wysłać do dewelopera ostrzeżenie, usunąć ją ze sklepu lub całkowicie zawiesić. Najbardziej dotkliwe są dwie ostatnie opcje. Choć samo usunięcie apki z Google Play nie wpływa od razu na opinię o koncie dewelopera, tak wielokrotne naruszenie regulaminu może skutkować zawieszeniem. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, konto może zostać całkowicie zablokowane.

Co powoduje zawieszenie?

Po zawieszeniu aplikacji tracisz jej użytkowników, a także dotyczące jej statystyki i oceny. Jeśli Twoje konto dewelopera nadal ma w Google Play dobrą opinię, a aplikacja na to pozwala, możesz opublikować jej nową wersję zgodną ze wszystkimi wymaganiami

- przeczytać można na stronach pomocy technicznej Google Play.

Kurs i test. Google z programem wycofania ostrzeżeń w sklepie Play

Google wyciąga rękę do deweloperów, których aplikacje zostały zawieszone, a ich konta "oflagowane" jako łamiące zasady panujące w sklepie. Firma uruchomiła właśnie pilotażowy program wycofywania ostrzeżeń w Google Play. Ma on na celu udzielenie pomocy kwalifikującym się twórcom w zdobyciu wiedzy związanej z zasadami i postępowaniem zgodnie z umową dystrybucyjną. Google kierować będzie deweloperów na specjalny kurs związany z naruszonymi przez aplikacje i dewelopera zasadami. Po jego zakończeniu należy zaliczyć specjalnie przygotowany test. Każdy deweloper ma trzy próby podejścia do testu. Choć liczy się czas - każdy deweloper ma określony termin na realizację kursu i zaliczenie testu. Jeśli kursu, ani testu nie udało się zrealizować przed datą podaną w powiadomieniu przesłanym e-mailem, możliwość wycofania ostrzeżeń przepadnie. Poprawne ukończenie kursu i zaliczenie testu będzie skutkować usunięciem ostrzeżeń wobec aplikacji, a samo wymazanie ostrzeżeń może potrwać do 48 godzin.

Źródło: Unsplash

Google przypomina jednak, że:

Kurs i test muszą być ukończone przed upływem określonego terminu. Będzie on podany w e-mailu z powiadomieniem

Firma stopniowo zwiększa zasięg programu pilotażowego, dlatego jeśli jeszcze deweloper nie kwalifikuje się teraz do udziału, taka możliwość może może pojawić się przyszłości. Jeśli to się zmieni, wysłane zostanie stosowne powiadomienie

Udział w programie jest w pełni opcjonalny. Można skorzystać z innych ścieżek - np. przez odwołanie się od decyzji nałożenia ograniczeń. W razie otrzymania odpowiedzi negatywnej, nadal można wziąć udział w programie, zaliczyć kurs i zdać test.

Co ciekawe, każdy, kto ma dostęp do konta dewelopera w Google Play, może wziąć udział w kursie i teście. Jeśli jednak deweloperzy nie zostali do niego zaproszeni, pomyślne jego zaliczenie nie wpłynie na kondycję ich konta, a zawieszone aplikacje pozostaną niedostępne w sklepie Play.