Wokół remake'u klasycznego "Pinokia" od Guillerma Del Toro działo się naprawdę wiele, a materiały specjalne ukazujące kulisy tworzenia tego filmu tylko dodały pikanterii przed oczekiwaniami na największe ceremonie nagród filmowych. W ciągu ostatnich godzin jasne stało się jednak, że zrealizowana w technice poklatkowej historia powalczy o najwyższe laury w tym roku - zdobycie Złotego Globu to może być tylko początek. Netflix zapisuje się jednocześnie w historii gali, ponieważ jako pierwszy wśród platform streamingowych zdobył statuetkę w kategorii filmów animowanych. To jednak nie jedyny powód do zadowolenia dla Netfliksa.

Złote Globy 2023 - nie brakowało niespodzianek

Nagroda powędrowała też w ręce Evana Petersa, który zagrał główną rolę w serialu "Dahmer Potwór: Historia Jeffreya Dahmera". Ze sceny aktor podziękował m. in. widzom za wsparcie tak wymagającego i nietypowego tytułu, a warto dodać, że Netflix już zamówił dwa kolejne sezony serialu, który stanie się antologią i będzie opowiadać o innych seryjnych mordercach. Najlepszym serialem dramatycznym okazał się "Ród smoka", a dla HBO punkty zdobył też "Biały Lotos" wygrywając w kategorii na najlepszą antologię TV.

To właśnie aktorka z "Białego Lotosu", Jennifer Coolidge, zgarnęła też Złotego Globa za rolę drugoplanową. Wśród filmów zwyciężyła produkcja Stevena Spielberga "Fabelmanowie", a statuetkę z gali zabrał ze sobą sam reżyser. Co ciekawe, wśród zwycięzców nie znalazły się "Top Gun: Maverick" i "Avatar: Istota wody", które pomimo fenomenalnych wyników finansowych i zachwytów krytyków oraz widowni nie przekonały do siebie Hollywood Foreign Press Association. Za najlepszy występ w filmie dramatycznym uznano rolę Austina Butlera w "Elvisie", natomiast wśród komedii zwyciężyły "Duchy Inisherin", które 20 stycznia wchodzą do polskich kin.

Złote Globy 2023 - zwycięzcy

Najlepszy film dramatyczny

"Avatar: Kształt wody"

"Elvis"

"Fabelmanowie"

"Car"

"Top Gun: Maverick"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Cate Blanchett, "Car"

Olivia Colman, "Imperium światła"

Viola Davis, "Królowa wojownik"

Ana de Armas, "Blondynka"

Michelle Williams, "Fabelmanowie"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Austin Butler, "Elvis"

Brendan Fraser, "Wieloryb"

Hugh Jackman, "Syn"

Bill Nighy, "Living"

Jeremy Pope, "The Inspection"

Najlepszy film komediowy lub musical

"Babilon"

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'"

"W trójkącie"

Najlepszy film obcojęzyczny

"RRR" (India)

"Na zachodzie bez zmian" (Germany)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Blisko" (Belgium)

"Podejrzana" (South Korea)

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Lesley Manville, "Paryż pani Harris"

Margot Robbie, "Babilon"

Anya Taylor-Joy, "Menu"

Emma Thompson, "Powodzenia, Leo Grande"

Michelle Yeoh, "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Diego Calva, "Babilon"

Daniel Craig, "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'"

Adam Driver, "Biały szum (White Noise)"

Colin Farrell, "Duchy Inisherin"

Ralph Fiennes, "Menu"

Najlepszy film animowany

"Pinokio Guillermo Del Toro"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

"To nie wypanda"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Angela Bassett, "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Kerry Condon, "Duchy Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Wszystko wszędzie naraz"

Dolly De Leon, "W trójkącie"

Carey Mulligan, "Jednym głosem"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Brendan Gleeson, "Duchy Inisherin"

Barry Keoghan, "Duchy Inisherin"

Brad Pitt, "Babilon"

Ke Huy Quan, "Wszystko wszędzie naraz"

Eddie Redmayne, "Dobry opiekun"

Najlepszy reżyser - film dramatyczny

James Cameron, "Avatar: Istota wody"

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Wszystko wszędzie naraz"

Baz Luhrmann, "Elvis"

Martin McDonagh, "Duchy Inisherin"

Steven Spielberg, "Fabelmanowie"

Najlepszy scenariusz - film pełnometrażowy

Todd Field, "Car"

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, "Wszystko wszędzie naraz"

Martin McDonagh, "Duchy Inisherin"

Sarah Polley, "Women Talking"

Steven Spielberg, Tony Kushner, "Fabelmanowie"

Najlepsza ścieżka dźwiękowa w filmie

Carter Burwell, "Duchy Inisherin"

Alexandre Desplat, "Pinokio Guillermo del Toro"

Hildur Guðnadóttir, "Women Talking"

Justin Hurwitz,"Babilon"

John Williams, "Fabelmanowie"

Najlepsza piosenka filmowa

"Carolina", Taylor Swift / "Gdzie śpiewają raki"

"Ciao Papa", Alexandre Desplat, Guillermo del Toro, Roeban Katz / "Pinokio"

"Hold My Hand", Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice / "Top Gun: Maverick"

"Lift Me Up", Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson / "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Naatu Naatu" Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj / "RRR"

Najlepszy serial dramatyczny

"Better Call Saul"

"The Crown"

"Ród smoka"

"Ozark"

"Rozdzielenie"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Emma D’Arcy, "Ród smoka"

Laura Linney, "Ozark"

Imelda Staunton, "The Crown"

Hilary Swank, "Alaska Daily"

Zendaya, "Euforia"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jeff Bridges, "Stary człowiek"

Kevin Costner, "Yellowstone"

Diego Luna, "Andor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Rozdzielenie"

Najlepszy serial komediowy lub musicalowy

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Wednesday"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalowym

Quinta Brunson, "Misja: Podstawówka"

Kaley Cuoco, "Stewardesa"

Selena Gomez, "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jenna Ortega, "Wednesday"

Jean Smart, "Hacks"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalowym

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Zbrodnie po sąsiedzku"

Martin Short, "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Najlepsza telewizyjna antologia lub film telewizyjny

"Czarny ptak"

"Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

"Zepsuta krew"

"Pam & Tommy"

"Biały Lotos"

Najlepsza aktorka w serii limitowanej, antologii lub filmie telewizyjnym

Jessica Chastain, "George and Tammy"

Julia Garner, "Kim jest Anna"

Lily James, "Pam & Tommy"

Julia Roberts, "Gaslit"

Amanda Seyfried, "Zepsuta krew"

Najlepszy aktor w serii limitowanej, antologii lub filmie telewizyjnym

Taron Egerton, "Czarny ptak"

Colin Firth, "Schody"

Andrew Garfield, "Pod sztandarem nieba"

Evan Peters, "Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

Sebastian Stan, "Pam & Tommy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serii limitowanej, antologii lub filmie telewizyjnym

Jennifer Coolidge, "Biały Lotos"

Claire Danes, "Rozterki Fleishmana"

Daisy Edgar-Jones, "Pod sztandarem nieba"

Niecy Nash, "Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

Aubrey Plaza, "Biały Lotos"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serii limitowanej, antologii lub filmie telewizyjnym

F. Murray Abraham, "Biały Lotos"

Domhnall Gleeson, "Pacjent"

Paul Walter Hauser, "Czarny ptak"

Richard Jenkins, "Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

Seth Rogen, "Pam & Tommy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Julia Garner, "Ozark"

Janelle James, "Misja: Podstawówka"

Sheryl Lee Ralph, "Misja: Podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu