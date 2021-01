Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera w Polsce na HBO GO! Znamy datę premiery!

Do własnej wizji „Ligi sprawiedliwości” powrócił kilkanaście miesięcy temu Zack Snyder, któremu studio zezwoliło na wznowienie prac. Oprócz przemontowania filmu, reżyser uzyskał budżet na tak zwane dokrętki, czyli nagranie dodatkowych scen z kluczowymi aktorami, a także możliwość przygotowania nowych efektów specjalnych. Premierze filmu towarzyszy cała kampania reklamowa, jak również debiut ścieżki dźwiękowej przygotowanej z myślą o nowej wersji filmu.

W filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni – Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Data premiery Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera w Polsce na HBO GO

Popularnie nazywany Snyder Cut nie zadebiutuje jednak w kinach, a na HBO Max w USA i jednocześnie w Polsce na HBO GO już 18 marca.