Netflix pokazuje Europę po apokalipsie. Zwiastun serialu „Plemiona Europy”

Nowy serial sci-fi o Europie po apokalipsie

„Plemiona Europy” zabiorą nas w przyszłość do roku 2074, ponieważ 45 lat wcześniej w grudniu 2029 nowe technologie przestały działać. Wszystko wydarzyło się w ciągu chwili i mieszkańcy kontynentu cofnęli się do średniowiecza. Europa podzieliła się na mikropaństwa, a ludzie żyją w plemionach. Akcja skupi się na trójce młodych bohaterów – to rodzeństwo z plemiona Źródlan, które jest pokojowo nastawione do swoich bliskich i odległych sąsiadów. Już na początku historii zostaną rozdzieleni, a ich losy będą decydować o przyszłości Europy, nad którą czai się widmo dużego niebezpieczeństwa. Liv, Kiano i Elja będą na swój sposób walczyć o to, co właściwe, by nie pozwolić dojść do władzy tyranom.

