Beta-karoten to ważny składnik odżywczy, który organizm przekształca w witaminę A, niezbędną dla zdrowia oczu, prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i wzrostu komórek. Ponadto przypisuje mu się ochronne właściwości w profilaktyce choroby Alzheimera, chorób serca oraz niektórych nowotworów.

Zazwyczaj beta-karoten występuje w warzywach o intensywnie pomarańczowej barwie — chodzi więc o m.in. marchew, dynię czy bataty. Genetycznie zmodyfikowana sałata zyskała ponadto charakterystyczny złocisty odcień — stąd jej nazwa: "Golden Lettuce". Dzięki większym poziomom tego istotnego antyoksydantu nie tylko sama zawartość składników odżywczych uległa poprawie, ale również ich biodostępność — nasz organizm jest w stanie lepiej przyswoić te cenne substancje.

Proces modyfikacji sałaty nie był jednak prosty. Beta-karoten naturalnie gromadzi się w chloroplastach, które odpowiadają za fotosyntezę – kluczową dla pozyskiwania energii przez rośliny. Gromadzenie zbyt dużej ilości beta-karotenu w tych strukturach mogłoby negatywnie wpłynąć na wydajność fotosyntezy. Aby temu zapobiec, naukowcy opracowali metodę przenoszenia antyoksydantu do innych części komórki rośliny. Tu do gry weszły procesy biotechnologiczne i ostatecznie, zespół badawczy zdołał skutecznie zwiększyć ilość beta-karotenu bez negatywnych skutków dla samej rośliny.

Efektem pracy badaczy jest nie tylko sałata bogatsza w składniki odżywcze, ale możliwość wzbogacenia codziennej diety bez potrzeby zwiększania ilości zjadanych warzyw. Naukowcy chcą nam ułatwić dostęp do cennych odżywczo produktów i inżynieria genetyczna (choć brzmi nieco złowrogo) jest w stanie nam tutaj pomóc. GMO to wcale nie produkty, które mogą zawierać dziwne substancje o szkodliwym działaniu. To bardzo często niezwykle bogate w składniki odżywcze owoce i warzywa, które albo łatwiej się uprawia, albo są one dla nas prawdziwą skarbnicą mikro i makroelementów.

"Złota sałata" o tylko część większego trendu w badaniach nad genetycznym ulepszaniem roślin. Wkrótce może dołączyć ona do grona innych zmodyfikowanych warzyw, a udało nam się "zupgrade'ować" rzodkiewki, groszek oraz bogate w antyoksydanty fioletowe pomidory i ziemniaki. Wszystkie te rośliny mogą stać się integralnym elementem diety przyszłości.

Opublikowane wyniki badań na łamach Plant Journal są obiecującym krokiem w stronę przyszłości, w której zdrowe produkty są bardziej dostępne i przy okazji — doskonale wpływają na nasze zdrowie.