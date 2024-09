Nasza planeta się trzęsła dłużej niż tydzień, wprawiając w osłupienie naukowców na całym świecie. Nikt nie wiedział, co było przyczyną tego wydarzenia. Aż do teraz.

We wrześniu 2023 roku, stała się rzecz dziwna. Sejsmografy na całym świecie, odebrały sygnał nieznanego pochodzenia. Bardziej niż to, że w ogóle go odebrano, ciekawsze było, że trwał aż dziewięć dni. Po roku ciężkiej pracy i poszukiwań źródła, badacze mają odpowiedź.

Odpowiedź znaleziono w Grenlandii

Wynik badań opublikowano w magazynie "Science", odkryto, że trzęsienie ziemi było wynikiem mega-tsunami. Fala miała wysokość aż 200 metrów. Powstała przez oderwanie się ogromnego odłamku góry lodowej. Jej upadek do wody wprawił ją w ruch tak silny, że odbijała się w wąskim fiordzie przez kolejnych dziewięć dni.

Lodowiec przed osunięciem się jego części/phys.org

Powstałe zjawisko ma nawet swoją nazwę, są to sejsze. Powstają one z reguły w zamkniętych wodach, w tym wypadku, woda została uwięziona w korytarzu fiordu. Wskutek tych odbić nikt nie ucierpiał, poza infrastrukturą stacji badawczej, wartej około miliona złotych. Była ona na szczęście nieobstawiona, ale została kompletnie zniszczona przez fale.

"Kiedy zdecydowaliśmy się wyruszyć w tę naukową przygodę, wszyscy byliśmy zaintrygowani i żadne z nas nie miało zielonego pojęcia, co mogło wywołać te odczyty", powiedziała Kristian Svennevig, geolożka i autor wiodący publikacji z "Science".

Sukces ogromnego zespołu

Gdy anomalię zaczęło dostrzegać coraz więcej i więcej naukowców, powstał ogromny dyskurs online. Efektem tych dialogów było stworzenie interdyscyplinarnego zespołu aż 68 naukowców z 41 różnych instytucji. Badano szczegółowo obrazy z satelitów i tych, które wykonano na ziemi, żeby ustalić co dokładnie wywołało falę.

Lodowiec po osunięciu się jego części/phys.org

W celu zrozumienia tego tsunami oraz powstałych sejsz, badacze użyli superkomputerów, których moc pozwoliła wygenerować wysokiej rozdzielczości symulacje całego wydarzenia. Wykonywane testy były nie tylko ciekawe ze względu na ich zagadkowe pochodzenie. Pokazały one realne zagrożenie zmieniającego się klimatu. Zmiany te są wskazywane jako przyczyna osłabienia lodowca, tworząc obawy przed konsekwencjami podobnego wydarzenia w przyszłości.

Źródło: phys.org