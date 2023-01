Niby Orange, a jednak green. Operator otwiera w Polsce pierwszy na świecie zielony salon

Orange otworzyło w Warszawie nowy salon. Jest on jednak zdecydowanie inny od pozostałych, co w tym przypadku jest sporym komplementem.

Zielony salon Orange to pierwszy taki salon operatora na świecie

Jak poinformował dziś operator, w Warszawie powstał pierwszy Zielony salon Orange. W tym miejscu promowana będzie oferta skierowana do klientów, którzy chcą dbać o środowisko. Jak możemy się dowiedzieć z komunikatu prasowego, aż 30 procent wystawionych tam smartfonów będą stanowiły urządzenia odnowione, a ponadto znajdziemy tam także mnóstwo telefonów z oceną Eco-Rating (czyli na przykład łatwiejsze w naprawie czy mniej obciążające środowisko w procesie produkcji), przyjętą w ramach ogólnobranżowego systemu oznakowania telefonów komórkowych.

Orange chwali się, że będzie tam prezentowało rozwiązania zachęcające klientów do zmiany nawyków w bardziej zrównoważonym kierunku i — przede wszystkim — do wspólnego dbania o planetę. Na ten moment salon oferuje szeroki wybór telefonów odnowionych (około 30 procent prezentowanych urządzeń) oraz akcesoriów przyjaznych środowisku (na przykład wytworzonych z plastiku pochodzącego z recyklingu, energooszczędnych czy biodegradowalnych — stanowią one około 40 procent całej ekspozycji).

Telefony odnowione to urządzenia ze zwrotów oraz egzemplarze używane, które dostały drugie życie dzięki odnowie, co jest rozwiązaniem korzystnym nie tylko dla środowiska, ale również dla samego użytkownika — Orange deklaruje, że używane, odnowione telefony spełniają klasę A+, czyli najwyższą z możliwych. Oznacza to, że wyglądają i działają tak, jak fabrycznie nowe telefony.

Zielony salon Orange ma być również źródłem wiedzy na temat ekologii

W komunikacie firmy możemy również przeczytać, że cały koncept zielonego salonu zakłada także większą ekspozycję treści edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnych środowiskowo produktów. Mamy mieć także możliwość poznania ofert Orange, starań operatora w zakresie redukcji własnego wpływu na środowisko i realizacji celów klimatycznych.

W nowym salonie w Warszawie znajdziemy także więcej informacji o elementach programu Re, czyli odkupie przez Orange używanych smartfonów, zbiórki starych i zniszczonych telefonów komórkowych do bezpiecznego recyklingu czy możliwości naprawy w ramach oferty Ochrona Smartfona. Jolanta Dudek, wiceprezeska zarządu ds. rynku konsumenckiego, podczas otwarcia salonu przyznała:

W Zielonym salonie szczególne miejsce będą miały produkty i usługi o mniejszym wpływie na środowisko oraz treści edukacyjne dotyczące ochrony klimatu. Rozwiązania, które teraz wprowadzamy, będziemy rozszerzać również w innych miejscach w naszej sieci sprzedaży.

Źródło: Orange

To część większego planu Orange

W komunikacie prasowym zwrócono również uwagę na to, że Orange od kilku lat prowadzi działania minimalizujące swój wpływ na środowisko. W 2021 roku operator ogłosił cele klimatyczne z nadrzędnym celem osiągnięcia neutralności klimatycznej netto do 2040 roku, a do 2025 roku operator zredukuje emisje własne o ponad 65 procent w porównaniu z 2015 rokiem. Orange informuje również, że chce wykorzystywać w swojej działalności więcej z energii ze źródeł odnawialnych, a celem jest co najmniej 60 procent. W połowie 2022 roku emisje własne Orange Polska były już o 33 procent niższe w porównaniu do 2015.

Operator podejmuje również działania dotyczące emisji w łańcuchu wartości (dostawcy, klienci, pracownicy), którym również przyświeca cel neutralności klimatycznej. Operator zaznacza również, że co roku ponad pół miliona urządzeń dzierżawionych klientom Orange Polska na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych jest odnawianych, a Orange Energia oferuje energię pochodzącą całkowicie ze źródeł odnawialnych.

Jak oceniacie działanie Orange i czy uważacie, że taki salon jest w ogóle potrzebny? Chociaż edukacja w zakresie ekologii wydaje się dobrym pomysłem, to pytanie, ile osób faktycznie z tego skorzysta i czy ma to rację bytu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Informacja prasowa