Zgrabny hub USB z HDMI 2.1 i szybkim złączem sieciowym! Recenzja LINQ ProStudio 8 in 1

Hub ze wsparciem 8K? Brzmi trochę jak nikomu niepotrzebny gadżet. Sęk w tym, że tylko tak możemy uzyskać 4K z płynnością 120 Hz, a to już robi zdecydowanie różnicę.

Znalezienie właściwego huba USB wbrew pozorom nie jest wcale takie proste. Choć nie ukrywam, że moje wymagania pod tym względem były dość specyficzne. Nie pracuję bowiem na dwóch monitorach, ale na jednym – od którego oczekuję pracy w 4K i przynajmniej 120 Hz. Zależy mi też na szybkim złączu Ethernet i oczywiście 10-gigabitowych USB.

Większość hubów ma zazwyczaj jedną z tych rzeczy. Kiedy już udawało mi się znaleźć rozwiązanie z 2,5-gigabitowym portem sieciowym, okazywało się, że porty HDMI pozwalają jedynie na pracę w 4K z odświeżaniem 30 Hz. A kiedy już znalazłem rozwiązanie z HDMI 2.1 pozwalającym wykorzystać potencjał mojego monitora – nie było szybkiego USB-A.

I tu docieramy do marki LINQ, która produkuje rozwiązania zorientowane na twórców. Nie ukrywam, że dotąd jej absolutnie nie kojarzyłem. Nie miałem zatem pojęcia, że mój idealny (w teorii) hub znajduje się właśnie w ich ofercie. Czy sprostał moim oczekiwaniom?





Konstrukcja i złącza – klasyka gatunku

Kto choć raz widział na oczy hub USB nie będzie zaskoczony konstrukcją tego akcesorium. Główny moduł wykonano z matowego aluminium z recyklingu. Mierzy on zaledwie 112 x 43 x 76 mm przy wadze piórkowej 76 g.

Na krótszych krawędziach mamy wstawki z białego tworzywa sztucznego. Z jednej z nich wyprowadzono zintegrowany, 15-centymetrowy kabelek USB-C. Jest on całkiem gruby, dodatkowo wzmocniony przy końcówkach, a także ma materiałowy oplot. Sprawia wrażenie dość solidnego, a w dodatku wydaje dość elastyczny – w sensie po zgięciu pozostaje w tej samej pozycji, co jest bardzo praktyczną cechą.





Na wierzchu w oczy rzuca się subtelne logo LINQ oraz duża dioda LED w kolorze białym. Na krawędziach mamy to, co najważniejsze – złącza. Po prawej stronie umieszczono:

USB-C z power delivery do 140W

2 x USB-C 3.2 gen2 – o przepustowości do 10 Gbps

USB-A 3.2 gen2 – o przepustowości do 10 Gbps

Na lewej krawędzi znajdziemy natomiast:

HDMI 2.1 obsługujące ekrany 8K@30Hz

2x USB 2.0

Ostatni port – Ethernet 2,5 Gbps – ulokowany na krótszym boku huba. Tu również mamy charakterystyczne dla tego standardu dwie diody – żółtą i zieloną - informujące o aktywności i transferze.

Wszystko, czego potrzebuję

Tyle teorii, a jak hub LINQ spisuje się w praktyce?

HDMI 2.1 jest chyba kluczowym elementem tego akcesorium. W przypadku laptopa z Windowsem byłem w stanie wykorzystać pełnię jego możliwości, uzyskując obraz 4k@120Hz na moim monitorze. Gorzej niestety sprawy się mają z Macbookiem, bo tutaj byłem ograniczony jedynie do 4k@60Hz. Trudno mi powiedzieć, na ile jest to problem Apple, a na ile samego huba.

W przypadku ładowania przez USB-C nie było już tego problemu – bo niezależnie od podłączonego urządzenia mogłem się cieszyć odpowiednio wysoką mocą. Przy czym oczywiście nie było to nigdy 140W – większość laptopów z USB-C ładuje się ciągle z niższą prędkością. W każdym razie rezultaty oraz stabilność ładowania były zadowalające.





Jakie transfery odnotowałem przy korzystaniu ze złącz USB 3.2 gen2? W praktyce było to zazwyczaj ok. 800-850 MB/s, co jest przyzwoitym wynikiem. Transfer rzadko spadał poniżej i był bardzo stabilny. Trzeba oczywiście przyznać, że hub w trakcie dość mocno się nagrzewał.

Zastosowany Ethernet 2,5 Gbps również nie rozczarowuje. Tu udało mi się zanotować transfer na poziomie 280 MB/s (przy użyciu przewodu cat. 6).

Drogi i dobry - hub USB dla wymagających

LINQ Pro Studio 8 in 1 spełnia obietnice producenta, jeżeli chodzi o oferowane możliwości i szybkość przesyłu danych. Nieco rozczarowują ograniczenia huba przy MacOS, gdzie możemy liczyć jedynie na obraz 4K@60Hz przy połączeniu HDMI. Obawiam się jednak, że są to ograniczenia Apple, które trudno będzie przeskoczyć.





Nieco odstraszać może jedynie cena akcesorium, bo hub kosztuje ok. 500 zł. Z drugiej strony dość trudno dziś będzie znaleźć markowe akcesorium tego typu z takimi złączami za mniejsze pieniądze (no chyba, że na AliExpress).