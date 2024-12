Mały nie znaczy słaby. Polecane zestawy stereo, gdy brakuje miejsca

Jaki zestaw złożony z głośników i wzmacniacza kupić, gdy chcemy cieszyć się jakością dźwięku, ale w pomieszczeniu, w którym chcemy go zainstalować mamy do dyspozycji niewiele miejsca? Oto kilka przykładowych rozwiązań, które są dowodem na to, że kompaktowe zestawy są w stanie pozytywnie zaskoczyć nawet wybrednych melomanów.

Współcześnie zakup sprzętu elektronicznego wcale nie jest aż tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście o ile szukamy czegoś dobranego do naszych preferencji, co rzadko możemy spotkać na marketowych półkach. Wysokiej jakości sprzęt audio jest właśnie taką kategorią produktów, nad wyborem których trzeba zastanowić się nieco dłużej. Kupując go, nierzadko wydajemy kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, dlatego musimy upewnić się ponad wszelką wątpliwość, że będą to pieniądze wykorzystane na coś, co jest w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom.

Pierwszą barierą w doborze sprzętu do własnych potrzeb jest budżet. Ten, jak doskonale wiemy, zawsze jest ograniczony, w przeciwieństwie do naszych pragnień i oczekiwań. Na szczęście w sprzedaży znajdziemy również rozwiązania nieco tańsze, które wcale nie wyczyszczą nam portfela do ostatniego grosza, mimo tego oferując naprawdę bardzo dobre wrażenia z odsłuchu.

Druga kwestia to dostępność danego sprzętu. Naturalnie, ciężko kupić coś, czego sklepy stacjonarne czy internetowe nie mają w swoim asortymencie w danym momencie. Przy niektórych rozwiązaniach trzeba uzbroić się w cierpliwość, a przecież tak nie lubimy czekać, zwłaszcza gdy mówimy o zakupie czegoś, co ma nam sprawić przyjemność.





Trzecia sprawa, o której często zapominamy, jest ograniczona przestrzeń naszego salonu czy innego pomieszczenia, w którym słuchamy muzyki. Często zdarza się, że budżet jest, chęci są, sprzęt też jest, ale co z tego, skoro nie ma gdzie tego postawić. Właśnie nad tym problemem pochylimy się w niniejszym materiale.

Specjalnie dla Was, we współpracy ze specjalistami z Top Hi-Fi & Video Design wybraliśmy pięć zestawów stereo dedykowanych do pomieszczeń, w których jest mało miejsca. Kompaktowe, podstawkowe głośniki i niewielki wzmacniacz to bardzo często sprzęt, który świetnie poradzi sobie z nagłośnieniem mniejszego pomieszczenia, nie konsumując przy tym nadmiernie przestrzeni.

Zapraszamy na krótki przegląd zestawów stereo, które nie tylko zajmują niewiele miejsca, ale również pozostają przyjazne dla portfela. Zanim jednak do nich przejdziemy, jeszcze kilka słów na temat tego, czego tak właściwie szukaliśmy.

Kompaktowy rozmiar bez kompromisów

Kompletując zestawy niewielkich komponentów audio, w sam raz do mieszkania w bloku czy małego salonu, przyświecało nam jedno hasło: żadnych kompromisów. Niewielkie wymiary nie mogły wiązać się jakimikolwiek brakami w funkcjonalności czy brzmieniu. Decyzja mogła być tylko jedna: wybieramy takie wzmacniacze, które w niewielkich obudowach oferują praktycznie wszystko to, co znacznie droższe konstrukcje, na czele z rozbudowanymi funkcjami sieciowymi.

Co zaś w kwestii głośników, postawiliśmy na niewielkie, ale sprawdzone kolumny podstawkowe, które bardzo dobrze komponują się właściwie z każdym wnętrzem. Będzie też mały bonus w postaci kolumn podłogowych, jednak takich, których wymiary w żadnym wypadku nie są przytłaczające.

Jeśli zatem szukacie fajnego sprzętu audio z dobrym brzmieniem, a nie bardzo macie miejsce na typowe, duże stereo, w następnych akapitach znajdziecie kilka gotowych rozwiązań, które z pewnością nie zawodzą.

Niedrogo, ale skutecznie: Yamaha A-S201 + Indiana Line Tesi 3

Pierwszy z rekomendowanych zestawów składa się ze wzmacniacza Yamaha A-S201 i głośników Indiana Line Tesi 3. Decydując się na takie zestawienie, otrzymaliśmy rozwiązanie, które pod względem brzmienia z pewnością może zaciekawić. Yamaha A-S201 to wzmacniacz charakteryzujący się stonowanym, minimalistycznym wzornictwem, przez co bez trudu ukryjemy go wśród pozostałego wyposażenia pokoju. Mimo niewielkich rozmiarów nie brakuje mu mocy. 100 W na kanał to w zupełności wystarczająco dla typowych kolumn podstawkowych, takich jak dobrane do zestawu Indiana Line Tesi 3.





Co warto o nich wiedzieć? To dwudrożna konstrukcja, w której wykorzystano m.in. elementy z flagowej serii Indiana Line Diva. Zabieg ten sprawił, że mimo niewielkich wymiarów i korzystnej ceny głośniki Tesi 3 potrafią sprawić swoim brzmieniem wiele przyjemności.

Zwiększamy możliwości wzmacniacza: Yamaha A-S301 + Audio Pro LINK1 + Indiana Line Diva 3

W kolejnym zestawie posłużyliśmy się dodatkowym urządzeniem odpowiedzialnym za funkcje sieciowe. Wzmacniacz Yamaha A-S301 wydaje się niepozorną konstrukcją. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Z powierzonego mu zadania, czyli wydobycia jak najlepszego brzmienia z podłączonych głośników stereo, wywiązuje się lepiej niż zadowalająco. Pomaga w tym m.in. zastosowana technologia ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology).





Choć wzmacniacz ten sam w sobie nie ma funkcji sieciowych, potrafi odtwarzać multimedia przesyłane bezprzewodowo za sprawą dodatkowego urządzenia, czyli Audio Pro LINK1. To sprytne rozwiązanie pomaga zmienić każdy wzmacniacz w element systemu multiroom od Audio Pro, dzięki czemu zyskujemy również możliwość słuchania muzyki z popularnych serwisów streamingowych.

Zestaw uzupełniają kolumny Indiana Line Diva 3, czyli podstawkowy model z flagowej serii Diva. Dwudrożne, niewielkie głośniki to doskonały wybór do mniejszego pomieszczenia.

Stereo otwarte na sieć: Yamaha MusicCast RX-V4A + Indiana Line Diva 3

W tym zestawie nie potrzebujemy już żadnych dodatkowych urządzeń, ponieważ amplituner Yamaha MusicCast RX-V4A dysponuje rozbudowanymi funkcjami sieciowymi. Wsparcie dla MusicCast oznacza, że może stać się jednym z elementów systemu multiroom od Yamahy. Jego największym atutem jest wszechstronność i bogata kolekcja kompatybilnych urządzeń, dlatego zestaw ten dedykujemy wszystkim tym, którzy myślą o rozbudowie systemu audiow bliższej czy dalszej perspektywie.





Podobnie jak w powyższej propozycji, tu również znalazło się miejsce dla głośników Indiana Line Diva 3, stanowiących bardzo ciekawy kompromis między jakością brzmienia a korzystną ceną.

Minimalizm do granic możliwości: Bluesound POWERNODE EDGE + Indiana Line Tesi 2

Przedostatnia propozycja to rozwiązanie o najmniejszych wymiarach ze wszystkich przedstawionych w niniejszym materiale. Składa się z wyjątkowo kompaktowego, ale bardzo funkcjonalnego wzmacniacza Bluesound POWERNODE EDGE oraz niewielkich głośników Indiana Line Tesi 2.





Co sprawia, że wzmacniacz Bluesound POWERNODE EDGE zasługuje na uwagę przy budowie kompaktowego zestawu stereo? Łączy w sobie bardzo wysoką jakość brzmienia z funkcjonalnym interfejsem i możliwością dołączenia do systemu multiroom. Całości dopełnia atrakcyjne wzornictwo, przez co na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, że mamy do czynienia z typowym wzmacniaczem.

Niewielki wzmacniacz sparowaliśmy z jednymi z najmniejszych głośników w tym segmencie – Indiana Line Tesi 2. Takie zestawienie to dowód na to, że nawet dysponując minimalną ilością wolnej przestrzeni, można cieszyć się dobrym brzmieniem ulubionych utworów płynących z niewielkiego zestawu stereo.

Głośniki podłogowe nie muszą być duże: Yamaha A-S201 + Indiana Line Tesi 5

Na sam koniec obiecana niespodzianka, którą jest zestaw z głośnikami podłogowymi. Nie są to jednak przypadkowe głośniki, a sprawdzony i ceniony model Indiana Line Tesi 5. Może się bowiem zdarzyć, że głośniki podstawkowe będą wymagały zakupu dodatkowych półek. A skoro tak, dedykowaną półkę można wymienić na kolumnę podłogową, która w kwestii głębi brzmienia oferuje naprawdę wiele.





Głośniki Indiana Line Tesi 5 sparowaliśmy ze wzmacniaczem Yamaha A-S201. To konstrukcja, o której już wspominaliśmy, zawdzięczająca miejsce w naszym zestawieniu temu, jak gra i jak się prezentuje.

Powyższe propozycje to rozwiązania gotowe i sprawdzone. Naturalnie, mogą również służyć jako źródło inspiracji do stworzenia własnego kompaktowego zestawu stereo. Jeśli tylko zdecydujecie się na taki krok, specjaliści z Top Hi-Fi & Video Design czekają w salonach, by pomóc w doborze odpowiednich komponentów.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design