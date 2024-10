Przenośny projektor to więcej frajdy, niż się spodziewasz. Wybierz jeden z tych, a nie pożałujesz

A co by było, gdyby istniało kino domowe, które można zabrać ze sobą niemal wszędzie? Gdyby organizacja seansu pod gołym niebem była dziecinnie prosta? Dzięki przenośnym projektorom to żaden problem. W niniejszym materiale przyjrzymy się ofercie marki XGIMI, w której każdy miłośnik kina znajdzie coś dla siebie.

Co do zasady, projektory multimedialne kojarzą się z dwoma scenariuszami użytkowania. Naturalnie, najczęściej spotkamy je w pomieszczeniach biurowych, takich jak sale konferencyjne, salki do spotkań zespołów itd. Przymocowane do sufitu nie zajmują cennego miejsca, a spory rozmiar wyświetlanych treści sprawia, że te czytelne są dla wszystkich zebranych w pomieszczeniu.

Reklama

W drugim scenariuszu projektor znajduje się w domu, w pomieszczeniu przygotowanym do kinowych seansów. Jako że jest to urządzenie wymagające odpowiedniego oświetlenia i montażu ekranu, na który padnie obraz produkowany przez lampę projektora, raczej nie montuje się go w salonie zamiast telewizora, a właśnie w dedykowanym pomieszczeniu multimedialnym. Obok projektora najczęściej znajdziemy w nim bardzo wygodną kanapę bądź fotele, a także zestaw kina domowego służący również do słuchania muzyki.

Dość mocno ograniczone scenariusze wykorzystania projektora wynikają z jego typowych cech, zwłaszcza niewielkiej mobilności. To jednak powoli się zmienia. W ostatnich latach do sprzedaży trafiło sporo projektorów przenośnych, które oferują to, co rozwiązania stacjonarne, ale w zdecydowanie bardziej kompaktowej i łatwiejszej w transporcie formie.





Jedną z firm, w której ofercie znajdziemy przenośne projektory multimedialne, jest XGIMI. Jej produkty właśnie pojawiły się w ofercie Top Hi-Fi & Video Design, co stanowi świetny pretekst do tego, by przyjrzeć im się bliżej. Co to za marka XGIMI? Na które projektory z jej oferty warto zwrócić szczególną uwagę? Właśnie na te pytania odpowiadamy w niniejszym materiale. Zapraszamy do lektury!

Własną drogą do wielkiego sukcesu – kilka słów o marce XGIMI

Zanim przejdziemy do oferty marki XGIMI, kilka słów na temat tego, jak powstała, kto ją stworzył i czemu zawdzięcza swój sukces w zaledwie kilkanaście lat istnienia. XGIMI Technology to chiński producent projektorów multimedialnych, założony w 2012 roku w mieście Chengdu. Firma od początku postawiła na doświadczonych pracowników, dlatego w składzie jej zespołu badawczo-rozwojowego znaleźli się ludzie z doświadczeniem w renomowanych koncernach, na czele z Huawei i Mstar Semiconductor.



Do dziś XGIMI udało się sprzedać przeszło 6 milionów urządzeń. Asortyment marki dostępny jest w ponad 5000 sklepach na terenie ponad 100 krajów. W zaledwie 11 lat istnienia firma dorobiła się 1086 patentów. To właśnie inżynierowie XGIMI stoją za pierwszym projektorem 4K z Dolby Vision – XGIMI Horizon Ultra.

Perłą w koronie patentów XGIMI jest technologia Intelligent Screen Adaptation (ISA). To właśnie dzięki niej projektor może automatycznie dostosowywać ostrość, rozmiar i kształt wyświetlanego obrazu. Jest w stanie rozpoznawać popularne przeszkody, na czele z roślinami czy obrazami, by bez interwencji użytkownika dostosować parametry obrazu do konkretnego pomieszczenia.





Reklama

Bardzo istotną cechą projektorów wybranych przez nas z oferty XGIMI jest ich uniwersalność. To urządzenia, które sprawdzą się zarówno w domu, w dedykowanym pomieszczeniu, jak i w warunkach terenowych. Dzięki nim nic nie stoi na przeszkodzie, by projektor na co dzień wykorzystywany do oglądania filmów i seriali zabrać na weekendowy wypad, chociażby po to, żeby móc uraczyć znajomych pokazem wspólnych zdjęć. A to tylko dopiero początek możliwości projektorów multimedialnych XGIMI.

Projektory przenośne XGIMI – tym modelom warto przyjrzeć się bliżej

Poniżej przedstawiamy kilka projektorów, które zaskakują funkcjonalnością. Sprawdzą się nie tylko w domu, ale wszędzie tam, gdzie tylko będziemy chcieli je zabrać. Ich dodatkowym atutem jest szeroka oferta akcesoriów produkowanych przez XGIMI, zwłaszcza takich, które ułatwiają wykorzystanie projektora z dala od źródła zasilania. Są też akcesoria pozwalające na wygenerowanie dodatkowych efektów kreatywnych, co spodoba się zwłaszcza nieco młodszym użytkownikom.

Reklama





Prezentację rozpoczniemy od projektora, którego możliwości właśnie docenili specjaliści. XGIMI MoGo 3 Pro, bo właśnie o nim mowa, otrzymał nagrodę EISA w kategorii przenośnych projektorów. Oto dlaczego.

XGIMI MoGo 3 Pro – skuteczny wewnątrz, praktyczny na zewnątrz

Już od pierwszego spojrzenia XGIMI MoGo 3 Pro przyciąga uwagę atrakcyjnym wzornictwem i kompaktową obudową. Nie oznacza to jednak, że w jakikolwiek sposób ucierpiała na tym funkcjonalność czy jakość obrazu. Jest wręcz przeciwnie. Urządzenie wielkości kubka do kawy potrafi wyświetlać obraz o rozdzielczości Full HD z jasnością 450 ISO lumenów. Wbudowana podstawka umożliwia regulację w zakresie aż 130 stopni, a oprogramowanie Google TV z certyfikacją Netflix sprawia, że treści do obejrzenia z pewnością nie zabraknie.





Pełnię swoich możliwości XGIMI MoGo 3 Pro zyskuje w połączeniu z dedykowanymi akcesoriami. W sprzedaży dostępny jest m.in. statyw XGIMI Powerbase Stand z wbudowanym akumulatorem pozwalającym na 2,5-godzinny seans filmowy. Wraz z projektorem warto rozważyć także zakup dodatkowego akcesorium, którym jest dodatkowy filtr XGIMI Creative Optical Filter. W połączeniu z oprogramowaniem XGIMI Wall filtr ten pozwala zamienić nudny sufit pokoju w rozgwieżdżone niebo czy panoramę podwodnego świata.

Reklama

Inną z ciekawych funkcji tego projektora jest tryb ambient, w którym wypełnia on pomieszczenie delikatnym światłem synchronizowanym z odtwarzaną muzyką. W sam raz na chwilę wyciszenia się czy medytacji.

XGIMI Elfin Flip – gdy w pokoju nie ma miejsca na projektor

Są takie pomieszczenia, w których nic już więcej się nie zmieści. Jak sprawić, żeby znalazło się choć troszkę przestrzeni na projektor multimedialny? Cóż, ciężko będzie dostosować pomieszczenie do projektora, ale zawsze można dostosować projektor do pomieszczenia, wybierając właściwy model.

Właśnie taką konstrukcję znajdziemy w portfolio marki XGIMI. O którym konkretnie projektorze mowa? To model XGIMI Elfin Flip, który po złożeniu bez problemu zmieści się na typowej półce na książki czy płyty z filmami. Gdy tylko zechcemy go użyć, wystarczy skierować go w odpowiednie miejsce, włączyć, a dopasowaniem parametrów wyświetlania do warunków w pomieszczeniu zajmie się wspomniana wyżej technologia ISA.





Skąd czerpać materiały wideo do wyświetlania na projektorze? Elfin Flip posiada zainstalowany system XGIMI OS z certyfikowanym Netfliksem. Na wyposażeniu projektora znajduje się również gniazdo HDMI, dzięki któremu bez problemu podłączymy do niego jedną z popularnych przystawek, na czele z Chromecastem od Google i Apple TV.

Kompaktowa forma XGIMI Elfin Flip to nie tylko łatwość przechowywania, ale również wysoka mobilność. W sam raz, by zabrać go na wycieczkę czy do pokoju w akademiku.

XGIMI Halo+ (GTV) – wszechstronny projektor teraz jeszcze lepszy

Ostatni z opisywanych projektorów przenośnych, XGIMI Halo+ to urządzenie, którego parametry pozwalają na to, by w pełni zastąpił projektor typowo stacjonarny. Posiada lampę o jasności 700 ISO lumenów i wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD. W odświeżonej wersji zyskał również coś, co znacząco zwiększa jego funkcjonalność z perspektywy polskiego użytkownika. Za dostęp do multimediów odpowiada teraz bardzo popularny system Google TV, pozwalający na instalację aplikacji do obsługi właściwie wszystkich wiodących serwisów VoD dostępnych w Polsce. Urządzenie posiada również certyfikację Netflix.





Nieco większa w porównaniu do dwóch opisanych wyżej projektorów obudowa pozwala na zmieszczenie przydatnych elementów wyposażenia. XGIMI Halo+ posiada nagłośnienie o łącznej mocy 10 W, a także wbudowaną baterię, która pozwala na korzystanie z projektora bez zewnętrznego źródła zasilania nawet przez 2,5 godziny.

Jeśli jeszcze nie myślałeś o zakupie przenośnego projektora, być może to jest właściwy moment. Nadchodzą długie, jesienne wieczory, w sam raz na to, by sprawdzić projektor, zarówno siedząc na kanapie w salonie, jak i leżąc w łóżku.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design