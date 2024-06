Kosmiczne LEGO. To najbardziej wyjątkowy klocek na świecie

LEGO to marka-ikona. Jedna z tych, obok Adidasa i Google, której nazwa przeszła do powszechnego użytku i dziś określa całą kategorię produktów. Jednocześnie LEGO skutecznie buduje swoją niesamowitą popularność, która z roku na rok wydaje się tylko rosnąć.

Dziś firma ma na swoim portfolio szereg bardzo dochodowych współprac, szczególnie w kontekście zestawów z klocków związanych z takimi dziełami kultury jak Star Wars, Minecraft czy Harry Potter. Dodatkowo marka wypuszcza filmy, seriale, aplikacje, a na horyzoncie mamy kolejne wyczekiwane przez fanów zestawy, jak ten z bohaterami gier Nintendo.

Źródło: Depositphotos

Nie ma się więc co dziwić, że firma szuka wciąż nowych sposobów na przyciągnięcie zainteresowania wiernych fanów. I trzeba przyznać, że im się udało.

Kosmiczny klocek. Jest tylko jeden taki na świecie

Na przestrzeni lat LEGO eksperymentowało z wieloma różnymi materiałami, z którego mogłyby być wykonane klocki. Na początku oczywiście było to drewno, a następnie - różne typy tworzywa, które miały zapewnić największą odporność na przeciwności losu. Jednak teraz Duński producent pokazał światu prawdopodobnie najciekawszy (i jeden z najdroższych) produkt, jaki do tej pory stworzyła marka.

Co ciekawe, jego premierze nie towarzyszyła duża konferencja, a wspomniany klocek znajduje się w sklepie producenta w Nowym Jorku, gdzie każdy może go zobaczyć. Klocek powstał we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i wykonany jest z pyłu meteorytowego. Nie w całości - w tym wypadku mający 4,5 miliarda lat pył został zmieszany z odrobiną tworzywa sztucznego (aby uformować klocek) oraz materiału mającemu mu pomóc symulować pył księżycowy. Pył meteorytowy został zebrany z obiektu, który został odkryty w 2000 roku w północno-zachodniej Afryce.

Po co w ogóle taki klocek powstał?

Jak się okazuje, jego stworzenie ma specjalny cel. Europejska Agencja Kosmiczna twierdzi, że jest to mały test, aby sprawdzić, jak dobrze pył księżycowy może działać przy budowie pierwszych prawdziwych struktur księżycowych ludzkości. W końcu, jedną z największych trudności w planowaniu struktur na Księżycu jest przetransportowanie potencjalnie wielu ton materiałów z Ziemi. Jeżeli byłaby możliwość, by do budowy tamtejszych struktur wykorzystać materiał, który znajduje się już na miejscu, potencjalnie rozwiązałoby to jeden z palących problemów związanych z kolonizacją naszego naturalnego satelity.

Na ile Space Brick od LEGO faktycznie przyczyni się do budowy bazy na Księżycu? Tego nie wiadomo. Jednak technologia druku 3D idzie do przodu i coraz więcej mówi się, że dziś może być też wykorzystywana do budowy mieszkań i domów na Ziemi. Jednym z takich przykładów są budynki tworzone metodami znanymi właśnie z drukarek 3D, które mają być odpowiedzią na rosnący kryzys mieszkaniowy.

Źródło: Depositphotos