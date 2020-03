Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w Netii

W ofercie Netii znajdziecie ofertę z internetem stacjonarnym z maksymalną prędkością pobieranych danych na poziomie 1 Gb/s i 100 Mb/s przy danych wysyłanych za 70 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w Orange

Orange nie stosuje w swojej ofercie przelicznika 10% pobieranie vs wysyłanie i w planie za 79,98 zł mamy 1 Gb/s przy danych pobieranych i 300 Mb/s przy danych wysyłanych.

Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w Plus

Plus ma również w ofercie światłowody z prędkością do 1 Gb/s, na tej samej infrastrukturze, co Netia, ale 30 zł drożej, bo tu zapłacicie aż 100 zł za tę prędkość. Przy danych wysyłanych prędkość u tego operatora wynosi do 100 Mb/s.

Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w T-Mobile

T-Mobile, operator który ma w ofercie światłowody, zarówno na infrastrukturze Orange, jak i INEA ma pakiet z prędkością danych pobieranych do 900 Mb/s i wysyłanych do 100 Mb/s za 89 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w TOYA

W ofercie łódzkiego operatora TOYA dostępny jest pakiet z prędkością pobierania do 1 Gb/s i wysyłania do 60 Mb/s w cenie 79,90 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w UPC

UPC ma w ofercie pakiet z prędkością do 1 Gb/s za 79,99 zł, gdzie mamy jak na razie najwolniejszy upload – do 40 Mb/s.

Internet stacjonarny 1 Gb/s i więcej w Vectra

Na koniec pozostała nam Vectra, jeśli chodzi o największych operatorów w Polsce, która to wyjątkowo ma pakiet z prędkością do 2 Gb/s przy danych pobieranych i do 120 Mb/s przy danych wysyłanych, ale za astronomiczną kwotę w porównaniu z innymi ofertami, bo za 179,99 zł miesięcznie.

Porównanie w tabelce

Pozycja Nazwa operatora Prędkość internetu/download Prędkość internetu/upload Abonament 1 INEA dla Poznania do 1 Gb/s do 1 Gb/s 69,90 zł 2 Netia do 1 Gb/s do 100 Mb/s 70,00 zł 3 TOYA do 1 Gb/s do 60 Mb/s 79,90 zł 4 Orange do 1 Gb/s do 300 Mb/s 79,98 zł 5 UPC do 1 Gb/s do 40 Mb/s 79,99 zł 6 T-Mobile do 900 Mb/s do 100 Mb/s 89,00 zł 7 INEA dla Wielkoplski do 1 Gb/s do 1 Gb/s 94,90 zł 8 Multimedia do 1,2 Gb/s do 120 Mb/s 99,00 zł 9 INEA dla Poznania do 10 Gb/s do 10 Gb/s 99,90 zł 10 Plus do 1 Gb/s do 100 Mb/s 100,00 zł 11 Vectra do 2 Gb/s do 120 Mb/s 179,99 zł

Jak widać INEA dla Poznania wygrywa nasze ostatnie zestawienie. Na drugim miejscu mamy Netię, a podium zamyka TOYA. Co ciekawe, Multimedia, która wygrała wszystkie poprzednie zestawienia, w tym znalazła się dopiero na 8 miejscu.

Photo: gpointstudio/Depositphotos.