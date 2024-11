Zepsułeś nowego iPhone'a? Apple sprzeda ci części zamienne a ty napraw go sam

Program Apple Self Service Repair, czyli program samoobsługowej naprawy, wystartował w kwietniu 2022 r. Początkowo tylko w Stanach Zjednoczonych, jednak sukcesywnie był rozszerzany na kolejne kraje, by do Polski zawitać pod koniec ubiegłego roku. Klienci zainteresowani samodzielną naprawą urządzeń z logo nadgryzionego jabłka początkowo mogli znaleźć części zamienne dla iPhone'a 12 i iPhone'a 13 oraz komputerów Mac z układami Apple. Dzięki programowi, który dostarcza również szczegółowych instrukcji, jesteśmy w stanie sami wymieniać uszkodzone elementy, z wykorzystaniem tych samych rozwiązań, z których używają specjaliści w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach Apple.

Reklama

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w ramach programu pojawiło się wiele zmian, z czego najważniejsze – do sklepu Samoobsługowej Naprawy trafiały nowsze modele sprzętów Apple. W czerwcu 2023 r. do katalogu trafiły komponenty iPhone'a 14, 13‑calowego MacBooka Air z czipem M2, MacBooka Pro z czipem M2 Pro i M2 Max. Dodatkowo, program rozszerzony został o aparat True Depth i górny głośnik w iPhonie 12 i 13. Teraz do katalogu trafiają kolejne. Apple poinformowało właśnie, że w domowych warunkach naprawimy iPhone'a 15 (podstawowego, Plus, Pro i Pro Max), 14- i 16‑calowego MacBooka Pro, 15‑calowego MacBooka Air, Maca mini, Maca Pro i Maca Studio. Ponadto z programu Self Service Repair mogą korzystać użytkownicy Apple w kolejnych 24 krajach europejskich, m.in. w Chorwacji, Danii, Grecji, Holandii, Portugalii i Szwajcarii.

Napraw w domu iPhone'a. Także tego najnowsze. Apple sprzeda ci części

Pod koniec ubiegłego roku w sklepie pojawiły się części zamienne do iPhone'a 15, a kilka miesięcy temu Apple rozszerzyło dostępność do narzędzia diagnostycznego służącego także do potwierdzenia przeprowadzonej we własnym zakresie naprawy, co skutkować będzie brakiem wyskakiwania komunikatów o np. nieprawidłowej baterii. Co ciekawe, Apple zapowiedziało także, że jeszcze w tym roku otworzy się bardziej na zewnętrznych producentów podzespołów. Nie jest żadną tajemnicą, że niektóre serwisy oferują zamienniki, co niekiedy kończy się problemami, np. brakiem wsparcia dla technologii True Tone, która według Apple, wymaga bardzo dokładnej kalibracji i konfiguracji. Firma potwierdza jednak, że użytkownicy decydujący się na korzystanie z zamienników ekranów będą mogli korzystać z funkcji True Tone. Co więcej, pod koniec 2024 r. w Sklepie Samoobsługowej Naprawy pojawić się mają używane wcześniej oryginalne części zamienne, które będą nieco tańsze niż "nówki". Jednak o szczegółach dowiemy się w momencie rozszerzenia oferty sklepu.

Apple

Teraz w sklepie pojawiły się części zamienne do iPhone'ów 16. I to wszystkich modelów: od podstawowego, przez tego z Plusem, jak i Pro i Pro Max. Standardowo, w ofercie pojawiły się podzespoły i elementy ułatwiające wymianę uszkodzonej lub rozładowanej baterii, aparaty główne i TrueDepth, wyświetlacz, głośnik, czy nawet kiszeń na kartę SIM. Wszystko odpowiednio wycenione. Przykładowo: wyświetlacz i zestaw wkrętów do iPhone'a 16 Pro to koszt w wysokości 1779,00 zł. Decydując się na zwrot uszkodzonych części kwotę tę można obniżyć do 1690,05 zł.

Jeśli czujecie się na siłach i chcecie naprawić swojego własnego iPhone'a 16 – śmiało. Apple udostępnia odpowiednie narzędzia, instrukcje oraz części zamienne dzięki którym wymiana niektórych podzespołów jest możliwa bez konieczności oddawania sprzętu do autoryzowanego serwisu.