Zenfone 9 bez tajemnic. Jest mały i ma doskonałą specyfikację

Nie dalej jak dwa dni temu opublikowałem tekst o tym, że małe smartfony to już prawdziwa rzadkość. Na szczęście jest jeden producent, który konsekwentnie wyłamuje się z tej się rynkowej tendencji. I za to cześć mu i chwała.

Mowa tu o tajwańskim Asusie. Firma może poszczycić się chyba najmniejszym w tym momencie dostępnym na rynku urządzeniem z Androidem – Zenfonem 8. Dla przypomnienia – przekątna ekranu to 5.9 cala, wymiary 148 x 68.5 x 8.9 mm.

A tak pisałem o nim w swojej recenzji.

Zenfon 8 to telefon którego w tym roku używało mi się chyba najlepiej – bo po prostu lubię małe urządzenia, a takich teraz praktycznie nie ma. Wymiary ekranu spokojnie wystarczają do oglądania filmów, a wygoda w codziennym użytkowaniu jest nie do przecenienia. Świetny jest wyświetlacz, dobre głośniki stereo, zdjęcia, doskonałe oprogramowanie. Ale moim zdaniem to kolejny telefon skrzywdzony przez procesor. Snapdragon 888 to wydajnościowy potwór jednak przy okazji mały piekarnik, za sprawą którego bateria niknie w oczach. Osobiście poświęciłbym punkty w benchmarkach na rzecz np. innego Snapdragona z serii 8, ba nawet któraś z 7-ek z obsługą 5G również doskonale dała by sobie radę, nawet jeśli przez to nie byłoby nagrywania w 8K.