Zenfone 12 Ultra za rogiem. Lubiana funkcja pozostaje

W świecie smartfonów, gdzie producenci coraz częściej rezygnują z gniazda słuchawkowego 3,5 mm na rzecz bezprzewodowych technologii, Asus postanowił iść pod prąd. Najnowszy flagowy model Zenfone 12 Ultra, którego premiera zaplanowana jest na 6 lutego, zachowa to tradycyjne złącze, co z pewnością ucieszy miłośników klasycznych słuchawek. Dla wielu użytkowników, którzy cenią sobie wygodę i jakość dźwięku oferowaną przez tradycyjne słuchawki, to istotny atut.

Asus Zenfone 12 już wkrótce

Złącze 3,5 mm to nie jedyna zaleta tego urządzenia, które ma zaoferować potężne podzespoły, nowoczesny aparat i solidną baterię.Zenfone 12 Ultra ma być wyposażony w najnowszy procesor Qualcomma – Snapdragon 8 Elite, który zapewni płynną pracę nawet w najbardziej wymagających aplikacjach i grach. Użytkownicy będą mogli wybierać między wariantami z 8 GB a 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 512 GB przestrzeni dyskowej UFS 4.0. To sprawia, że urządzenie będzie nie tylko szybkie, ale również gotowe na przechowywanie dużych ilości danych.

Smartfon zostanie wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz OLED LTPO od Samsunga, oferujący rozdzielczość 2400 × 1080 pikseli i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Co ciekawe, w trybie gier częstotliwość ta może wzrosnąć nawet do 144 Hz, co z pewnością docenią gracze. Wyświetlacz ten zapewni nie tylko płynny obraz, ale również doskonałe odwzorowanie kolorów, co czyni go idealnym do oglądania filmów czy grania.

Asus Zenfone 12 Ultra ma zaoferować również imponujące możliwości fotograficzne. Główny aparat to 50 Mpix Sony Lytia 700 z nowym systemem stabilizacji „Gimbal”, który ma zapewnić wyraźne i stabilne zdjęcia nawet w trudnych warunkach. Do dyspozycji użytkowników będzie także ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpix oraz teleobiektyw 32 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Na froncie znajdzie się 32 Mpix kamera do selfie, identyczna jak w modelu ROG Phone 9 Pro.

Sam do tej pory korzystam z kompaktowego Zenfone'a 10, więc chętnie sprawdzę, jakie postępy poczynił Asus przez ostatnie lata.