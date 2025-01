Czy S25 jest naprawdę lepszy? To porównanie daje do myślenia

Design i wykonanie: subtelne zmiany w dobrze znanej formule

Zarówno Galaxy S25, jak i S24 to urządzenia o eleganckim, minimalistycznym designie, który stał się już znakiem rozpoznawczym serii Galaxy S. Oba modele charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami i solidnym wykonaniem, łącząc szkło Gorilla Glass Victus z aluminiową ramką. Samsung nie zdecydował się na rewolucję w wyglądzie, stawiając na sprawdzoną formułę. Różnice są subtelne, ale zauważalne. Galaxy S25 jest minimalnie cieńszy i lżejszy od poprzednika, a jego paleta kolorów została odświeżona. Warto również podkreślić, że S25 to pierwszy smartfon Samsunga, w którym wszystkie elementy obudowy zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, co wpisuje się w rosnący trend ekologiczny w branży.

Wyświetlacz: nie dopatrzycie się (dużych) różnic

W kwestii wyświetlacza Samsung postawił na kontynuację. Zarówno S25, jak i S24 oferują ten sam, znakomity ekran Dynamic AMOLED 2x o przekątnej 6,2 cala, rozdzielczości Full HD+ i adaptacyjnym odświeżaniu 120 Hz. To gwarancja żywych kolorów, głębokiej czerni i płynnego obrazu, idealnego do oglądania filmów i grania w gry. Jedyne, co zauważymy, to minimalnie cieńsze ramki wokół ekranu w Galaxy S25, dzięki czemu wyświetlacz zajmuje większą powierzchnię frontu urządzenia.

Aparat: sztuczna inteligencja, SI, AI

Samsung od lat słynie z doskonałych aparatów w swoich smartfonach, a seria Galaxy S zawsze wyznaczała standardy w mobilnej fotografii. Zarówno S25, jak i S24 posiadają ten sam zestaw trzech obiektywów: główny 50 MP, ultraszerokokątny 12 MP i teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Główną różnicą jest nowy silnik graficzny "Pro Visual" w Galaxy S25, który wykorzystuje sztuczną inteligencję Galaxy AI do poprawy jakości zdjęć. AI pomaga w doborze odpowiednich ustawień, wykrywa twarze, ostrzy obraz i dba o to, by nikt na zdjęciu nie miał zamkniętych oczu. Dodatkowo, Galaxy AI oferuje nowe funkcje edycji zdjęć, pozwalając na przykład na zastosowanie "spersonalizowanych filtrów" opartych na innych zdjęciach, rozszerzanie kadru poprzez uzupełnienie brakujących fragmentów czy dorysowywanie nowych elementów.

Wydajność: coś nowego!

W dziedzinie wydajności Galaxy S25 zdecydowanie wyprzedza swojego poprzednika. Sercem S25 jest najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite, który oferuje znaczący wzrost mocy w porównaniu do Exynosa 2400 zastosowanego w S24. Samsung chwali się wzrostem wydajności CPU o 37% i GPU o 30%. Dodatkowo, S25 ma 12 GB RAM, podczas gdy S24 miał 8 GB. To wszystko przekłada się na płynniejszą pracę systemu, szybsze uruchamianie aplikacji i na pewno lepsze wrażenia podczas grania, co dla wielu osób może być istotne.

Bateria: deklarowany dłuższy czas pracy dzięki optymalizacji

Pojemność baterii pozostała bez zmian – zarówno S25, jak i S24 mają akumulatory o pojemności 4000 mAh. Szybkość ładowania również jest taka sama – 25 W przewodowo i 15 W bezprzewodowo. Samsung zapewnia jednak, że dzięki nowemu procesorowi i optymalizacji oprogramowania, Galaxy S25 oferuje dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Dopóki nie zostanie to zweryfikowane w praktyce, nie wiemy czy rzeczywiście tak jest.

System i aktualizacje: S25 z 7-letnią obietnicą

Oba smartfony pracują pod kontrolą systemu Android, ale S25 ma nowszą wersję – Android 15 z nakładką One UI 7. Samsung obiecuje 7 lat aktualizacji oprogramowania dla obu modeli, co jest ewenementem na rynku. Galaxy S25 oferuje również usprawnione funkcje Galaxy AI, w tym możliwość wydawania komend głosowych, łączenia różnych funkcji i tworzenia treści na podstawie informacji znalezionych w sieci. Pojawił się również nowy panel powiadomień i udoskonalone funkcje prozdrowotne. Część z tych nowości powinna trafić również do Galaxy S24 wraz z aktualizacją do Androida 15, ale producent może część z nich ograniczyć, ze względu na słabszą specyfikację urządzenia - Samsung nie bez powodu umieścił we wszystkich modelach S25 aż 12 GB pamięci RAM.

Czy warto przesiąść się na Galaxy S25?

Galaxy S25 to ewolucja, a nie rewolucja w porównaniu do S24. Samsung skupił się na udoskonaleniu istniejących funkcji i wprowadzeniu subtelnych zmian w designie. Podobają mi się powiększone rami wokół obiektywów, bo całe urządzenie nabiera więcej charakteru. Największe różnice powinne dotyczyć wydajności smartfona dzięki nowemu procesorowi, a w codziennym użytku funkcje AI mogą być kluczowe dla niektórych osób. Oprócz najnowsze S25 kuszącymi propozycjami są pewno Pixel 9 (Pro) od Google czy najnowsza Redmi Note 14 (fotograficzna seria od Xiaomi), który zapowiada się pod względem zdjęć naprawdę dobrze.