Fani Samsunga zniesmaczeni po premierze. Znika lubiana funkcja

Chodzi o rysik S Pen, który w tym roku przeszedł dość zaskakującą metamorfozę. Otóż, pozbawiono go łączności Bluetooth, co wpłynęło na dostępność niektórych funkcji, z których słynął. Dotychczas, w poprzednich generacjach flagowców Samsunga, takich jak Galaxy S24 Ultra, rysik S Pen łączył się z telefonem za pomocą specjalnego, niskoczęstotliwościowego połączenia Bluetooth.

Umożliwiało to korzystanie z funkcji Air Actions, dzięki którym użytkownicy mogli sterować różnymi funkcjami telefonu za pomocą gestów. S Pen działał niczym magiczna różdżka, pozwalając na otwieranie aplikacji, przeglądanie zdjęć, a nawet robienie zdjęć zdalnie, bez dotykania telefonu.

Rysik S-Pen w S25 Ultra bez Bluetooth

Niestety, w Galaxy S25 Ultra Samsung zdecydował się zrezygnować z łączności Bluetooth w rysiku. Oznacza to, że funkcje takie jak Air Actions nie są już dostępne w nowym flagowcu. Firma tłumaczy tę decyzję niskim zaangażowaniem użytkowników. Według Samsunga, wiele osób nie korzystało aktywnie z tych funkcji, a podobne możliwości, jak podpowiada, jak zdalne sterowanie aparatem, są teraz dostępne poprzez inne urządzenia Samsunga, takie jak Galaxy Watch czy Galaxy Ring.

Brak Bluetooth w rysiku S Pen ma jednak również swoje plusy. Dzięki mniejszej liczbie komponentów, rysik nie potrzebuje już baterii, co czyni go lżejszym i prostszym w obsłudze. Wpływa to również na ogólną redukcję wagi Galaxy S25 Ultra, który jest o 15 gramów lżejszy od swojego poprzednika. Mimo to, wielu użytkowników może odczuć tę zmianę jako krok wstecz. Rysik S Pen był integralną częścią flagowych modeli Ultra - nie tylko od Galaxy S21 Ultra, ale sięgając aż do serii Note. Oczywiście, nadal będzie można go używać do robienia notatek i rysowania, ale funkcje, które naprawdę wyróżniały S Pen, zniknęły.