Zegarki Garmin są za drogie? Wcale nie! Sprawdź te modele

Garmin to firma, która wśród właścicieli smart-zegarków cieszy się sporym uznaniem. Zarówno tych, którzy szukają rozwiązań smart wyglądających jak prawdziwy zegarek oraz takich, którzy szukają rozbudowanych możliwości śledzenia treningu i wsparcia podczas wykonywania najróżniejszych ćwiczeń.

Naszą misją jest tworzyć silną firmę, która dostarcza doskonałej jakości produkty do użytku w samochodach, samolotach i statkach, a także produkty dla miłośników aktywnej turystyki i sportu, które będą stanowić nieodzowny element życia klientów.

Garmin działa na wielu obszarach, ale w tym podsumowaniu skupiamy się wyłącznie na zegarkach - i to z nieco niższej półki cenowej. Firma w swojej ofercie posiada praktyczne i łatwe w obsłudze produkty wyposażone w nowoczesne technologie oraz przydatne funkcje. I właśnie to ma ją wyróżnia na tle konkurencji i jest doceniane przez klientów. A oferta ta jest rozbudowana, z czego nas najbardziej interesuje segment wearables - od opasek sportowych, przez monitory aktywności i smartwatche fitness, na rozbudowanych i wyposażonych w nowoczesne technologie zegarki, które przydadzą się nie tylko w czasie aktywności sportowych, ale także w codziennym życiu.

Przeglądając ofertę firmy Garmin znajdziemy zegarki z wysokiej półki, których ceny oscylują w granicach 10 tys. zł, np. seria MARQ Athlete 2. generacji wyposażona w ekran dotykowy AMOLED z tradycyjnymi przyciskami sterującymi. 46-milimetrowa koperta i wkładka ramki zostały wytworzone z litego bloku włókna węglowego Fused Carbon Fiber, by stworzyć ultrawytrzymałą i funkcjonalną konstrukcję. Jednak w tym tekście nie będziemy się skupiać na tak drogich zegarkach i przyjrzymy się tym dostępnym w ofercie Gamin, które można kupić za ułamek tej ceny. Nie będzie to też poradnik wskazujący, który zegarek wybrać. Chcecie poznać najlepszy zegarek Garmin w 2023 roku? Zajrzyjcie do naszego osobnego podsumowania.

Przegląd tanich zegarków Garmin. Co firma ma w ofercie?

Garmin Forerunner 45

Zegarek biegowy GPS wyposażony w niezbędne funkcje. Posiada ekran o średnicy 26,3 mm i rozdzielczości 208 × 208 pikseli. Jego wbudowana bateria pozwala na 7 dni pracy w trybie zegarka oraz do 13 godzin w trybie GPS. System GPS monitoruje tempo, dystans, interwały i wiele innych parametrów dostarczając konkretnych informacji o treningu na świeżym powietrzu. Choć stworzony został z myślą o biegaczach, bez problemu znajdzie zastosowanie przy innych trybach treningu - np. jazdy na rowerze, biegania na bieżni, biegania po torze, ćwiczeń na maszynie eliptycznej, ćwiczeń kardio, jogi i nie tylko.

Garmin w swojej ofercie posiada kilka modeli Forerunner różniących się zarówno ceną, jak i funkcjami. Od tych podstawowych, do najbardziej naszpikowanych nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi ekrany AMOLED, tytanowe ramki z powłoką węglową, wielopasmowe GPS, działanie baterii nawet do 31 godzin z trybem GPS, czy oferujące rozbudowane pomiary treningowe i podające szczegółowe informacje na temat regeneracji, zdrowia i kondycji fizycznej.

Garmin vívomove 3S

To hybrydowe połączenie klasycznego zegarka z funkcjami smartwatcha dzięki wykorzystaniu ukrytego ekranu. Dotykowy wyświetlacz jest widoczny tylko wtedy, gdy jest potrzebny, a podczas korzystania z niego wskazówki znikają z zegarka. Urządzenie posiada funkcje śledzenia naszych aktywności, tętna, monitoruje sen, stres, nawodnienie oraz pozwala monitorować cykl menstruacyjny lub ciążę. Dodatkowo oferuje podgląd e-mail, SMS-y i innych powiadomień, które można odbierać bezpośrednio z nadgarstka. W połączeniu z funkcją GPS smartfona można śledzić piesze wędrówki, przejażdżki i biegi na świeżym powietrzu. Na jednym ładowaniu działać może do 5 dni.

Garmin Venu Sq/Sq Music Edition

Choć na rynku dostępne są nowsze modele Venu, w tym Venu 2, tak Venu Sq może przypaść do gustu tym, którzy szukają dobrych rozwiązań w przystępnej cenie. Model ten nieco odbiega wyglądem od pozostałych modeli zegarków Garmin i bliski jest temu, co oferuje konkurencja - głównie za sprawą konstrukcji i kształtu koperty. Zegarek wyposażony jest w jasny, kolorowy wyświetlacz, łączy codzienny styl z monitorowaniem stanu zdrowia i funkcjami treningowymi, aby zachęcić do aktywności fizycznej. Wersja Music Edition posiada dodatkową pamięć dyskową umożliwiającą zapisanie ulubionej muzyki z popularnych serwisów stremingowych i odtwarzanie ich na słuchawkach Bluetooth bezpośrednio z nadgarstka.

Tradycyjnie, oba te modele posiadają wbudowane czujniki i funkcje monitorujące bieganie, chodzenie, jazdę rowerem, grę w golfa - do wyboru jest 20 wstępnie zainstalowanych aplikacji sportowych. Do tego bezdotykowe płatności, powiadomienia z telefonu, możliwość odczytywania wiadomości SMS i e-mail. W zależności od wybranego modelu Garmin Venu Sq/Sq Music Edition działa do 6 dni w trybie zegarka, do 6 godzin w trybie GPS z muzyką i do 14 godzin w trybie bez muzyki.

Garmin vívoactive 5

Najnowszy przedstawiciel popularnej serii vívoactive posiada wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,2 cala i rozdzielczości 390x390 pikseli z funkcją Always-on-Display to z pewnością najważniejsza zmiana, ale poza tym dostaliśmy też znacznie lepszą baterię. Garmin vívoactive 5 oferune nawet 11 dni pracy (5 dni w trybie AoD) i 17-21 godzin pracy z aktywnym śledzeniem aktywności z GPS. Zegarek charakteryzuje się wodoodpornością do 50 metrów, posiada miernik tętna, który działa w trybie ciągłym, pomiar SpO2. Pozwala nie tylko śledzić ćwiczenia, ale również liczyć powtórzenia, mierzyć poziom stresu czy jakość naszego snu, łącznie z drzemkami. Nie zabrakło też oczywiście bogatego katalogu czujników i funkcji monitorujących, łączności Bluetooth i współpracy z aplikacją Garmin Connect, Ant+, a nawet WiFi dzięki któremu możemy np. korzystać na tym zegarku ze Spotify.

Garmin fēnix 7S

To zegarek dla bardziej wymagających i posiadających nieco większy budżet. Mocna konstrukcja z 1,2-calowym wyświetlaczem i obudową 42 mm z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Zegarek spełnia amerykańskie normy militarne w zakresie temperatury, wstrząsów i wodoodporności dzięki niemu może być wykorzystywany podczas uprawiania sportów wyczynowych - zarówno wodnych, jak i na śniegu. Posiada czujniki nawigacyjne wykorzystujące np. systemy satelitarne, które pomogą znaleźć drogę powrotną. Do tego wysokościomierz, wskaźnik wysokości, barometr monitorujący pogodę i 3-osiowy elektroniczny kompas. Nie brakuje też standardowych czujników i funkcji wspierających standardowe treningi i monitorujących nasze zdrowie i samopoczucie.

W ofercie jest dostępny wariant zasilany energią słoneczną, który częściowo eliminuje konieczność tradycyjnego ładowania. Działa do 11 dni w trybie zegarka, z możliwością uzyskania dodatkowych 3 dni podczas ładowania energią słoneczną oraz do 37 godzin w trybie GPS z dodatkowymi 9 godzinami podczas ładowania energią słoneczną.

Zegarek Garmin nie musi być drogi

Co konkretnie wybrać? Trudno jest wskazać zwycięzcę tego zestawienia najtańszych zegarków Garmin. Wybór odpowiedniego zegarka Garmin zależy od tego, jakie aktywności chcesz monitorować, ile jesteś gotów zainwestować i jakie konkretne funkcje są dla Ciebie ważne. Przed zakupem zegarka warto przemyśleć swoje potrzeby, porównać dostępne na rynku modele i podjęcie decyzji. A jeśli nie zegarek Garmin, to co? Na rynku smart-zegarków i opasek sportowych nie brakuje wyboru - każdy popularny producent elektroniki użytkowej posiada swoje własne rozwiązania typu wearables. Wśród nich dostępne są sprzęty Apple, Google, Samsung i popularnych chińskich firm jak Xiaomi, czy Huawei.