Wielka zmiana Twoim telewizorze. Sprawdź co znika już tej wiosny

Od pewnego czasu wiemy, że dni HBO Max są policzone. Warner Bros. Discovery przygotowuje się do sporej zmiany, która dotknie polskich widzów.

Decyzja o porzuceniu przedrostka "HBO" w nazwie usługi VOD była dla nas niemałym zaskoczeniem. To właśnie z nią kojarzone były jedne z największych hitów telewizyjnych wszech czasów, a od pewnego czasu była to też jedna z silniejszych marek na rynku usług z wideo na życzenie. Włodarze firmy zdecydowali jednak, że przyszłość platformy nie powinna być zależna od skojarzeń z HBO, ponieważ katalog serwisu jest o wiele szerszy i bardziej zróżnicowany. Z tego powodu Max zastąpi HBO Max w Polsce już wiosną tego roku, jak poinformowali na międzynarodowym rynku telewizyjnym MIPCOM Gerhard Zeiler, prezes ds. międzynarodowych w Warner Bros. Discovery i Leah Hooper Rosa, szefowa WBD ds. streamingu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA).

Co zamiast HBO Max? Nowa oferta Max

Platforma działa w USA od kilku miesięcy i generalnie można ten rebranding uznać za dość udany. Wciąż część widzów jest delikatnie zdezorientowana, ale koniec końców użytkownicy zyskali szansę wyboru jednego z trzech pakietów (szczegóły za chwilę), a oferta została rozszerzona. Wśród nowych pakietów pojawiły się te tańsze i droższe: najmniej można wydać wybierając pakiet z reklamami i bez najlepszej jakości i dźwięku, środkowy pakiet pozbawiony jest reklam, a najwyższy nie tylko nie ma reklam, ale również oferuje treści w 4K z Dolby Vision i Dolby Atmos.

Wiemy, że oferta z reklamami mogłaby pojawić się w Polsce, ponieważ Warner Bros. Dicovery posiada taki pakiet na polskim Playerze, ale wśród największych graczy (Netflix, Disney+, etc.) byłaby to pierwsza platforma nad Wisłą z takim wariantem. Co jeszcze zmieni się, gdy Max zastąpi w Polsce HBO Max? Oprócz ewentualnych zmian w pakietach i cenach, możliwa jest (częściowa) konsolidacja oferty z Playerem, który natomiast posiada treści z odrębnie funkcjonującego w USA Discovery+.

Czy Player zniknie i zastąpi go Max?

Jednak za wielką wodą treści z samodzielnego Discovery+ są też na Max, więc widać, że firma będzie dostosowywać swoją ofertę programową względem każdego rynku z osobna i nie zostanie raczej przyjęta żadna wspólna linia na całą Europę. Tym bardziej, że w Polsce oprócz Playera i HBO Max, WBD prowadzi także darmowy VOD.pl i informacyjny TVN24 Go.

Grafika główna: Depositphotos