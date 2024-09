Żeby rozładować te słuchawki będziesz musiał przejść 22 razy kampanię w Call of Duty

HyperX Cloud Mix 2 oferują hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), co znacząco poprawia immersję podczas rozgrywki, eliminując większość dźwięków z otoczenia. Odpowiada za nią aż 8 dedykowanych mikrofonów. Dodatkowo headset wyposażono w tryb ambientowy, który pozwala graczom na zachowanie świadomości swojego otoczenia w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne – idealne rozwiązanie, gdy chcemy grać, ale jednocześnie słyszeć np. dzwonek do drzwi lub rozmowy w tle.

Największym atutem nowego modelu jest wyjątkowo długi czas pracy na baterii, wynoszący aż 110 godzin, co czyni je jednym z najlepszych na rynku pod tym względem. Co prawda po aktywowaniu ANC czas pracy spada do 70 godzin, ale to wciąż bardzo zadowalający wynik. Miejmy nadzieję, że znajdzie potwierdzenie w testach.

Jeśli chodzi o łączność, nowy model słuchawek HyperX oferuje dwie opcje: Bluetooth 5.3 LE oraz połączenie 2,4 GHz, które wyróżnia się bardzo niskimi opóźnieniami. W trybie 2,4 GHz opóźnienia mogą zostać zredukowane do zaledwie 20 ms, co jest kluczowe w grach, gdzie każda milisekunda może decydować o zwycięstwie. Niestety nie uświadczymy tutaj wsparcia dla kodeków Hi-Res.

Wysoka jakość dźwięku ma być zasługą 40-milimetrowych przetworników, które mogą być dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika za pomocą dedykowanego oprogramowania NGENUITY. Dzięki temu gracze mogą tworzyć własne profile dźwiękowe, optymalizując brzmienie zgodnie z ich preferencjami – od basów po wysokie tony.

Słuchawki wyposażono również w trzy dodatkowe (poza wspomnianymi wcześniej ośmioma) mikrofony z redukcją szumów opartą na sztucznej inteligencji, co ma zapewniać klarowną komunikację w trakcie rozgrywek online. AI ma odpowiadać też za skuteczne filtrowanie dźwięków tła i sprawiać, że głos użytkownika będzie wyraźny, nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Producent obiecuje, że Cloud Mix 2 cechują się komfortowym designem, idealnym dla osób spędzających wiele godzin przed komputerem (lub przy konsoli). Miałem możliwość założyć je na chwilę na głowę i rzeczywiście są bardzo lekkie, wręcz niewyczuwalne. Trudno jednak powiedzieć, jak spiszą się przy wielogodzinnych sesjach z grami - na to pytanie odpowiedzą dopiero dłuższe testy.

Chociaż HyperX nie ujawniło jeszcze oficjalnej ceny nowego modelu, warto przypomnieć, że poprzednia generacja, Cloud Mix, debiutowała na rynku w cenie około 199 dolarów. Można więc spodziewać się podobnej półki cenowej dla Cloud Mix 2, szczególnie biorąc pod uwagę zaawansowane funkcje i imponujący czas pracy na baterii, które nowy model oferuje.