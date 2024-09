Niedrogie nauszne słuchawki z ANC. Pewnie znacie tę firmę

Słuchawki Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC mogą być ciekawą propozycją dla osób szukających bezprzewodowych słuchawek nausznych z aktywną redukcją szumów (ANC). Wyciszanie otoczenia to jedna z najbardziej pożądanych funkcji, dlatego słuchawki w cenie około 350 złotych, które oferują długi czas pracy na baterii oraz aktywną redukcję hałasów wydają się całkiem kuszącą opcją. Czy warto zainteresować się ofertą marki Fresh ‘n Rebel?

Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC - kolory, specyfikacja i zestaw

Już na pierwszy rzut oka przyciągają uwagę swoim pastelową kolorystyką, która wyróżnia je na tle konkurencji. Producent oferuje je w kilku atrakcyjnych odcieniach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnego stylu - do wyboru jest 8 ( wariantów, wśród których jest wiele takich, które bywają raczej rzadkością na rynku. Sam design słuchawek jest dość nowoczesny, ale miejscami toporny - duże elementy mogą przełożyć się na zwiększony komfort, ale wizualnie nie są to słuchawki “delikatne” i zdecydowanie zwracają na siebie uwagę. Nie wszystkim będzie to odpowiadać.

Specyfikacja słuchawek Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC

Typ słuchawek : Nauszne, bezprzewodowe

: Nauszne, bezprzewodowe Łączność : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Aktywna redukcja szumów (ANC) : Tak, do 26 dB

: Tak, do 26 dB Czas pracy na baterii : Do 60 godzin bez ANC Do 45 godzin z włączonym ANC

: Czas ładowania : Około 3 godzin

: Około 3 godzin Szybkie ładowanie : 15 minut ładowania zapewnia do 6 godzin pracy (4,5 godziny z ANC)

: 15 minut ładowania zapewnia do 6 godzin pracy (4,5 godziny z ANC) Waga : 260 gramów

: 260 gramów Kolory : Silky Sand, Dried Green, Dreamy Lilac, Safari Red, Deep Mauve, Dive Blue, Brave Bronze, Storm Grey

: Silky Sand, Dried Green, Dreamy Lilac, Safari Red, Deep Mauve, Dive Blue, Brave Bronze, Storm Grey Mikrofon : Wbudowany

: Wbudowany Porty : Złącze 3,5 mm jack, USB-C do ładowania

: Złącze 3,5 mm jack, USB-C do ładowania Konstrukcja : Składana i obrotowa

: Składana i obrotowa Materiał nauszników : Miękka wegańska skóra

: Miękka wegańska skóra Dodatkowe : Etui do przechowywania w zestawie (woreczek) Przewody 3,5 mm jack i USB-C w zestawie

:

Jednym z głównych atutów Clam 2 ANC jest jednak ich wygoda użytkowania. Słuchawki są lekkie, ważą zaledwie 260 gramów, co sprawia, że nawet długotrwałe noszenie nie powoduje dyskomfortu. Miękkie nauszniki dobrze przylegają do uszu, zapewniając odpowiednią izolację dźwięków zewnętrznych, co jest przecież ważne w miejskim zgiełku. Gąbeczki i materiał na pałąku mogłyby być jednak odrobinę bardziej miękkie, by dłuższym czas spędzony w słuchawkach nie dawał wrażenia czegoś leżącego w poprzek szczytu głowy. Składana konstrukcja ułatwia ich przechowywanie i transport, co czyni je idealnym wyborem dla osób często podróżujących osób, a przecież coraz większa liczba modeli na rynku - w tym te topowe od Apple, Sony czy Sonosa - nie pozwala na komfortowe noszenie ich w etui w plecaku czy torbie. Duży plus za takie podejście do sprawy, chociaż etui to tylko woreczek, więc nie jest wzmacniane w żaden sposób, dlatego ja osobiście wyposażyłbym się w takowe, zanim schowałbym słuchawki do plecaka.

Słuchawki Clam 2 ANC od Fresh 'n Rebel

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC oferują nawet solidne brzmienie, które raczej zadowoli większość użytkowników. Producent skupił się na dolnym paśmie przenoszenia, co sprawia, że basy są wyraźne i głębokie, więc jeśli nie jesteście zwolennikami takiego podejścia, to Clam 2 ANC mogą Wam nie podejść. Średnie i wysokie tony również prezentują się dobrze, choć słyszalne są pewne niedociągnięcia w precyzji dźwięku przy bardziej skomplikowanych utworach. Dla zwykłego słuchacza jakość dźwięku będzie w pełni satysfakcjonująca, szczególnie przy takich gatunkach muzyki, jak rap czy pop. W przypadku rocka czy alternatywy można zorientować się, że brakuje odrobinę detali w średnich i wysokich tonach, przez co wokal nie zawsze jest tak wyraźny, jak byśmy chcieli. Muzyka filmowa, szczególnie symfoniczna, wypada korzystnie, dzięki mocy słuchawek i silnemu basowi, ale bardziej szczegółowe ścieżki mogą tracić niektóre elementy.

Jak działa ANC?

Aktywna redukcja szumów to funkcja, która wyróżnia te słuchawki na tle innych modeli w podobnej cenie. Choć ANC w Clam 2 nie jest tak zaawansowane jak w droższych modelach konkurencji, to jednak skutecznie redukuje hałas otoczenia, co pozwala na pełniejsze zanurzenie się w muzyce czy podcastach. Warto jednak zaznaczyć, że w trybie ANC mogą pojawić się pewne zakłócenia dźwięku, co może być odczuwalne przy bardziej wymagających utworach - niektórzy to zaakceptują, inni mogą być wybredni i zauważą to przy pierwszej lepszej okazji.

Bateria to zdecydowanie mocny punkt tych słuchawek. Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC oferują do 35 godzin pracy na jednym ładowaniu bez włączonego ANC i około 30 godzin z włączonym ANC. Dodatkowo, funkcja szybkiego ładowania pozwala na uzyskanie 6 godzin pracy po zaledwie 15 minutach ładowania, co jest niezwykle praktyczne w sytuacjach awaryjnych, gdy zapomnimy je naładować przed wyruszeniem w drogę albo lotem. Port USB-C to także plus, ponieważ uniwersalny sposób podłączania sprawia, że zabierzemy ze sobą jeden przewód i jedną ładowarkę do smartfonu, komputera i tabletu. W zestawie znajdziemy również kabel audio 3,5 mm oraz kabel USB-C do ładowania, więc na wypadek tragedii można polegać na przewodzie i podłączyć słuchawki w bardziej tradycyjny sposób do swojego urządzenia. Cieszy fakt, że o takich drobnostkach nie zapomniał Fresh ‘n Rebel, ponieważ wiele firm rezygnuje z wejścia 3,5 mm jack i kabla w zestawie.

Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą przycisków fizycznych, co może być zaletą dla osób preferujących tradycyjne rozwiązania, chociaż mi czasami brakowało szybkiego sterowania głośnością za pomocą gestów na jednej ze słuchawek. Przyciski są dobrze rozmieszczone, część na jednej stronie, część na drugiej. Co istotne, są naprawdę łatwe w obsłudze, co pozwala na szybkie i intuicyjne zarządzanie muzyką oraz połączeniami telefonicznymi, choć oczywiście wymagane jest spędzenie z nimi chwili czasu, by móc bez zastanowienia wybierać przyciski na obudowie. Nie ma potrzeby ich zbyt silnego wciskania, skok jest wyczuwalny, czyli wszystko na swoim miejscu. Mikrofon do rozmów spełni swoje zadanie, ale dźwięk będzie dla rozmówców nieco zniekształcony i mało dokładny.

Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC - czy warto?

Niestety, słuchawki nie są pozbawione wad. Widoczne są pewne problemy z jakością wykonania, zwłaszcza w kontekście trwałości materiałów użytych do produkcji. Plastikowa konstrukcja, choć lekka, może wydawać się mniej solidna w porównaniu do droższych modeli wykonanych z bardziej wytrzymałych materiałów, dlatego etui do noszenia słuchawek i możliwość składania prawdopodobnie uratuje nam sytuację więcej razy niż byśmy podejrzewali. Ponadto, brak obsługi bardziej zaawansowanych kodeków audio, takich jak aptX, może być minusem dla osób szukających wyższej jakości dźwięku.

Fresh 'n Rebel Clam 2 ANC to solidne słuchawki nauszne, które oferują całkiem dobrą jakość dźwięku, wygodę użytkowania i skuteczną redukcję szumów w przystępnej cenie. W tym ostatnim aspekcie nie oczekujcie od nich poziomu topowych modeli od znanych marek, ale myślę że duża część użytkowników byłaby całkiem zaskoczona możliwościami Clam 2 ANC. Choć mają swoje wady, takie jak pewne niedociągnięcia w precyzji dźwięku i jakość wykonania, to jednak dostępna jest cała masa kolorów do wyboru i dla większości użytkowników będą one satysfakcjonującym wyborem. Jeśli szukacie stylowych, wygodnych i funkcjonalnych słuchawek na co dzień, Clam 2 ANC mogą zasługiwać na uwagę.