Sonos szykuje nowe głośniki. Miłośnicy kina mogą już zacierać ręce

Sonos szykuje coś dla kinomaniaków

Sonos ma w swojej ofercie wiele świetnych głośników. Firma wybiła się na rynku nie tylko dzięki stworzeniu świetnego ekosystemu, ale również za sprawą bogatej oferty wysokiej jakości głośników w rozsądnych rozmiarach. Nieco gorzej jest jeśli chodzi o ceny, ale przy okazji licznych wyprzedaży można coś dla siebie wybrać. Wygląda na to, że w tym roku wybór będzie jeszcze większy, a firma szykuje propozycje dla najbardziej wymagających klientów. Szczególnie ciekawie zapowiada się nowy topowy soundbar, który ma przybrać miano Arc Ultra. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to jeszcze lepsza wersja do tej pory flagowej "belki" Arc.

Nie mamy zbyt wiele szczegółów na temat samego głośnika, ale w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia. Wygląda na to, że Sonos Arc Ultra będzie jeszcze szerszy niż jego poprzednik, co zwiastuje większą liczbę przetworników oraz głośników i oczywiście wsparcie dla najnowszych technologii, w tym Dolby Atmos. Arc Ultra ma być pierwszym urządzeniem, które skorzysta z technologii firmy Mayht, którą Sonos kupił w 2022 roku. Pozwala ona na stworzenie niewielkich głośników o dużej mocy, a to w przypadku soundbara ma kluczowe znaczenie. Jeśli chcecie nagłośnić spory salon, a przy tym nie nie macie ochoty rozstawiać wielu głośników, to nowy Arc Ultra może być ciekawą propozycją.

Jednak do ceny na poziomie 999 USD, o której mowa w powyższym wpisie raczej nie przywiązywałbym dużej wagi. Obecny model Arc kosztuje bez promocji 899 USD, co w Polsce przekłada się na cenę w okolicach 4000 złotych. Nowy Arc Ultra według innych źródeł może kosztować nawet 1199 USD, co oznaczałoby kwotę ponad 5000 złotych. Całkiem sporo jak na soundbar, ale jest nadzieja, że wtedy bazowy Arc zostanie nieco lepiej wyceniony. Drugim głośnikiem, który zadebiutuje jeszcze w tym roku ma być duży subwoofer, tym razem już 4. generacji, który zostanie wyceniony na 799 USD, również o 100 USD więcej niż obecny model. Oba typy głośników mają być dostępne tradycyjnie w dwóch kolorach - czarnym i białym. Data premiery nie jest znana, ale wygląda na to, że jest to już kwestia tygodni, a nie miesięcy.