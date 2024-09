Bang & Olufsen Beoplay H100 z jeszcze lepszą redukcją szumów

Beoplay H100 lepsze pod każdym względem

Beoplay H100 oferuje dźwięk Hi-Res dzięki 40-milimetrowym przetwornikom tytanowym. Słuchawki dostarczają dźwięk o częstotliwości do 96 kHz/24 bitów, co może być istotne dla osób, które cenią sobie wysoką jakość odsłuchu. Nowa technologia EarSense dostosowuje dźwięk do konkretnego otoczenia, co może być przydatne w różnych warunkach akustycznych. Wprowadzenie tej technologii pozwala na automatyczne dostosowanie ustawień dźwięku, co jest dużym udogodnieniem. Redukcja szumów w Beoplay H100 została rozwinięta w stosunku do wcześniejszych modeli. Słuchawki posiadają aż 10 (!) mikrofonów, które zapewniają aktywną redukcję szumów oraz funkcję TrueTransparency, umożliwiającą słyszenie otoczenia bez zdejmowania słuchawek. Taka funkcjonalność może być szczególnie przydatna w hałaśliwych środowiskach, gdzie ważna jest zarówno jakość dźwięku, jak i możliwość szybkiego przełączenia się na tryb przepuszczania dźwięków otoczenia.

Pod względem konstrukcyjnym, Beoplay H100 charakteryzuje się wysoką jakością użytych materiałów. Wewnętrzny pałąk owinięty dzianiną oraz poduszki nauszników pokryte miękką skórą jagnięcą zapewniają wygodę noszenia przez dłuższy czas. Modułowa budowa pozwala na łatwą wymianę części, co jest krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Możliwość samodzielnej wymiany elementów takich jak baterie czy poduszki nauszników może wydłużyć żywotność słuchawek. Słuchawki automatycznie wykrywają, kiedy są noszone, co eliminuje potrzebę ręcznego włączania i wyłączania urządzenia. Przy pełnym naładowaniu, Beoplay H100 oferuje do 34 godzin odtwarzania muzyki, a szybkie ładowanie pozwala na uzyskanie 5 godzin pracy po zaledwie 5 minutach ładowania. Taka specyfikacja może być korzystna dla użytkowników często korzystających ze słuchawek w podróży.

Beoplay H100 są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Infinite Black, Hourglass Sand i Sunset Apricot. Każdy z tych kolorów ma swój unikalny charakter i może odpowiadać różnym preferencjom estetycznym użytkowników. Słuchawki można już kupić w wybranych sklepach Bang & Olufsen na całym świecie oraz online. Niestety za tak wysoką jakość trzeba też odpowiednio zapłacić, sugerowana cena detaliczna to 7199 złotych.