Zdjęcia Google zyskują nową opcję. Na pewno ją docenisz

Zdjęcia Google ani trochę nie zatrzymują się we wprowadzaniu usprawnień do swojej platformy. Co rusz jako użytkownicy dostajemy to mniejsze, to większe, nowości. Czasem serwowane nam są wielkie nowości w edytorze zdjęć które pozwalają na szybką i efektowną (i, co ważniejsze, efektywną) edycję bezpośrednio z poziomu platformy. Czasem są to zmiany mniejsze i dość... niepozorne. Ale takie, które dla wielu użytkowników okażą się nowościami na wagę złota — co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości.

I taką zmianą są bez wątpliwie nowe opcje związane z biblioteką i kategoryzacją przechowywanych tam dokumentów.

Nowe opcje kategorii w Zdjęciach Google. Platforma pozwoli łatwiej odnaleźć pliki

Algorytmy związane z wyszukiwaniem w Zdjęciach Google od lat nie mają sobie równych w tej kategorii aplikacji. I szczerze mówiąc — nie zapowiada się na to, by w niedalekiej przyszłości coś w temacie miało się specjalnie zmienić. Ale od kilku miesięcy firma regularnie przedstawia nam także nowe opcje związane z sortowaniem dokumentów i dodawania nowych etykiet, a także ręcznego ich segregowania, gdyby algorytmy sobie nie poradziły.

Źródło: https://9to5google.com/2024/03/15/google-photos-screenshot-document-labels/

I poza solidną paletą etykiet (m.in. zrzuty ekranu, książki i magazyny, informacje o wydarzeniach, notatki, metody płatności, paragony i menu itd.) — teraz mamy także opcje samodzielnego ich oznaczania i zmiany etykiety, na wypadek gdyby automat sobie z tym zadaniem nie poradził tak dobrze, jak byśmy tego od niego oczekiwali. Co ważne: jako użytkownicy możemy dodawać po kilka etykiet dla jednego pliku — a wszystko to robimy z poziomu oglądania obrazka na pełnym ekranie — odpowiednie opcje czekają w lewym górnym rogu. Zarówno na Androidzie (od wersji 6.74) jak iOS (6.107.3). Na tę chwilę nie skorzystamy z tej opcji w przeglądarce.

