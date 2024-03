Wielki prezent od Google. Z takiej okazji grzech nie skorzystać!

Prawie wszyscy korzystamy z chmury Google

Jeśli dużo korzystacie z usług Google, takich jak Gmail, Google Docs, Google Drive itp., to z pewnością spotkaliście się już z powiadomieniem dotyczącym tego, że kończy Wam się miejsce w chmurze. Domyślnie każdy użytkownik ma 15 GB miejsca w chmurze, co teoretycznie jest wystarczające na podstawowe potrzeby, lecz w wielu przypadkach jest to po prostu za mało. Wielkie G oferuje trzy play premium:

Pakiet Podstawowy, który daje nam 100 GB miejsca w chmurze, pomoc ekspertów Google, nowe funkcje edycji Zdjęć Google oraz możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami za 8,99 zł w skali miesiąca;

Plan Premium z 2 TB miejsca w chmurze i resztą wymienionych bonusów za 46,99 zł miesięcznie;

Najlepszy wariant, czyli AI Premium, który poza wszystkimi bonusami i 2 TB pamięci w chmurze daje nam dostęp do Gemini Advanced oraz dostęp do Gemini w Gmailu, Dokumentach Google i innych usługach firmy z Mountain View. Taki wariant jest najdroższy ze wszystkich i kosztuje już 97,99 zł miesięcznie.

Google rozdaje plan AI Premium na 2 miesiące za darmo

Niemal 100 zł miesięcznie to dość sporo, mimo tego, że dostajemy za to naprawdę potężny pakiet benefitów. Jeśli do tej pory wahaliście się przy zakupie tej subskrypcji, to teraz nie musicie tego robić — Google zdecydowało, że udostępni wszystkim użytkownikom darmowe 2 miesiące abonamentu AI Premium. Po tym czasie oczywiście będzie to kosztować ustalone 97,99 zł za miesiąc, jednak w każdej chwili będziecie mogli zrezygnować z subskrypcji, dzięki czemu po dwóch miesiącach korzystania z Gemini i 2 TB miejsca w chmurze, nie zapłacicie ani grosza. Z promocji możecie skorzystać tutaj.

W kwestii samego Gemini (wcześniej znanego jako Bard), warto wspomnieć o tym, o czym niedawno na łamach Antyweb informował Tomasz Szwast — najnowszy model Gemini 1.5 Pro osiąga wydajność porównywalną do Gemini 1.0 Ultra, wymagając przy tym mniej mocy obliczeniowej. Oznacza to, że sztuczna inteligencja ewoluuje nie tylko w kierunku wydajności, ale również oszczędzania energii, co z pewnością ułatwi jej rozwój. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tekście AI od Google będzie jeszcze lepsza! Nowy model zachwyca wydajnością.

Źródło: Google