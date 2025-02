Google ostro celuje w bazę użytkowników Microsoftu. Gigant właśnie wprowadził nowe narzędzie ułatwiające migrację wszystkich danych z topowego wśród firm programu. Możemy go nie lubić, ale wszyscy chociaż raz mieliśmy z nim w tej czy innej formie do czynienia. Nic dziwnego, że Google ma na to apetyt.

Z łatwością przeniesiesz swoje dane z Microsoft Teams

Google wprowadził nowe narzędzie ułatwiające migrację z Microsoft Teams do Google Chat. Po fazie otwartych testów beta, które rozpoczęły się w grudniu 2024 roku, narzędzie to jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników. Teraz przejście do pestka.

Proces migracji rozpoczyna się od połączenia konta Microsoft z Google Chat. Administratorzy muszą przesłać plik CSV zawierający listę kanałów Teams, które chcą przenieść. Jeśli istnieje potrzeba mapowania konkretnych adresów e-mail z Teams na odpowiadające im konta w Google Chat, można dodać drugi plik CSV z odpowiednimi danymi. Ważne jest, aby użytkownicy mieli już założone konta w Google Workspace i mieli aktywowany Google Chat. Po spełnieniu tych warunków można wybrać datę początkową wiadomości do migracji i rozpocząć proces.

Po zakończeniu migracji wszystkie przeniesione przestrzenie, wiadomości i historie czatów będą dostępne dla odpowiednich użytkowników w Google Workspace. Administratorzy otrzymają szczegółowe raporty zawierające informacje o ewentualnych pominiętych treściach, błędach czy ostrzeżeniach, które pojawiły się podczas procesu migracji. Należy zauważyć, że migracja wymaga posiadania uprawnień superadministratora w Google oraz globalnego administratora w Microsoft Teams.

Google po mistrzowsku zagrało Microsoftowi na nosie. To kolejny ważny etap w rywalizacji z Microsoftem na terenie narzędzi biurowych online. Ułatwienie procesu przejścia z Teamsa na Google Chat może skłonić firmy do rozważenia zmiany platformy na rzecz ekosystemu Google. Jednakże trudno jest to sobie wyobrazić na jakąś wielką skalę, prędzej małe jednostki, które dużo uważniej dbają o ograniczanie wydatków.