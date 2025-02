Google ulepsza przeglądarkę Chrome. Taka zmiana była potrzebna

Sztuczna inteligencja jest niewątpliwie zagrożeniem dla bezpieczeństwa w sieci. Można ją jednak wykorzystać do tego, by nas również broniła.

Wraz z udostępnieniem chińskiej sztucznej inteligencji DeepSeek, pojawiło się sporo głosów obawiających się o bezpieczeństwo w sieci. AI z Państwa Środka według doniesień jest również wytrawnym hakerem. Jak zatem bronić się przed atakami ze strony sztucznej inteligencji? Wystarczy wykorzystać również sztuczną inteligencję.

Google Chrome zaktualizował funkcję "Enhanced protection" (ulepszona ochrona), dodając do niej sztuczną inteligencję, aby zapewnić użytkownikom ochronę w czasie rzeczywistym przed niebezpiecznymi stronami internetowymi, pobieranymi plikami oraz rozszerzeniami. Aktualizacja ta została udostępniona w stabilnej wersji przeglądarki na wszystkich platformach po trzymiesięcznym okresie testów w wersji Canary.

Google ulepsza przeglądarkę. Teraz będzie bezpiecznie

Funkcja Enhanced protection jest częścią systemu Safe Browsing (bezpieczne przeglądanie), który istnieje od lat, jednak teraz zyskała nowy wymiar dzięki integracji z AI. Dotychczas Google opisywał ją jako "proaktywną ochronę", która miała chronić użytkowników przed złośliwymi lub podejrzanymi witrynami. Po wdrożeniu sztucznej inteligencji terminologia ta została zaktualizowana, aby lepiej oddać działanie nowego systemu ochrony.

Choć Google nie ujawnia dokładnie, jak działa nowa wersja ochrony, podejrzewa się, że sztuczna inteligencja analizuje wzorce w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych stron – nawet tych, które nie zostały wcześniej zidentyfikowane przez Google. AI ma również możliwość dokładniejszego skanowania pobieranych plików, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem.

Warto jednak zauważyć, że korzystanie z ulepszonej ochrony wiąże się z przesyłaniem danych przeglądania do Google. Mimo że ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, rodzi pytania o ochronę prywatności użytkowników. Google podkreśla, że Enhanced protection jest domyślnie wyłączona, a decyzja o jej włączeniu należy do użytkownika.