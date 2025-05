Google po 10 latach decyduje się na zmiany. Oto nowe logo

Google regularnie aktualizuje swoje aplikacje. Coś zmieni, coś przeniesie, coś udoskonali. Jeżeli jednak chodzi o ich identyfikację wizualną, firma raczej zbyt wiele nie kombinuje. Jeżeli wprowadza jakieś zmiany, to robi to raczej rzadko i niechętnie. A teraz, po dekadzie, zdecydowała się na zmianę w swoim logo z literką G. Z pozoru może wydawać się to drobną kosmetyką, ale w praktyce nowa wersja logo dość wyraźnie różni się od swojego poprzednika. Nie zmieniono fontu, zachowano znany wszystkim kształt, a także charakterystyczną dla Google paletę barw (niebieski, czerwony, żółty i zielony), jednak tym razem zamiast ostro oddzielonych bloków kolorystycznych, wprowadzono subtelny gradient, który płynnie łączy ze sobą wszystkie kolory. Dzięki temu wygląda nowocześniej, bardziej estetycznie i... po prostu lepiej. A bez wątpienia lepiej wpisuje się w obecne schematy estetyczne.

Nowe logo Google już dostępne. Gdzie można je zobaczyć?

Odświeżone logo Google zostało już wdrożone w aplikacji Google na obu wiodących systemach mobilnych: iOS oraz na Androidzie. To właśnie tam użytkownicy mogą jako pierwsi sprawdzić jak prezentuje się nowe logo. Co istotne, pełne, sześcioliterowe logo z napisem Google nie zostało zaktualizowane. Póki co wciąż serwuje on jednolite kolory, które nie przechodzą płynnie w inne barwy. Są blokami kolorów, które następują po sobie, bez delikatnego przechodzenia jeden w drugi. Branżowi eksperci zauważają, że taka subtelna zmiana może być wstępem do szerszej transformacji wizerunku marki. Wprowadzenie gradientu sugeruje, że Google testuje odświeżone podejście do swoich logotypów. I mówi się o tym, że firma może planować zmiany na różnych urządzeniach i platformach.