Mapy Google z nowym menu także na iPhone. Gigant ujednolica platformę

Pierwszy raz o nowym menu dolnym w Mapach Google, które zamieni pięć pozycji na raptem trzy, usłyszeliśmy jeszcze wczesną wiosną. Trwały testy i dopieszczanie, aż ostatecznie trafiło ono do użytkowników Androida w ubiegłym miesiącu. Od wejścia jednak wisiało w powietrzu pytanie: kiedy na iPhone czekać będą na nas trzy zakładki?

Odpowiedź nareszcie nadeszła - bo także na iPhone'ach użytkownicy doczekali się w końcu uproszczenia nawigacji. A może raczej: pierwsi użytkownicy. Bowiem Google ma to do siebie, że wszystko serwuje falami, a tutaj zmiany leżą nawet nie tyle po stronie aplikacji, co po stronie serwera. I część szczęśliwców korzystających z map w wersji 6.129.1 na iOS już ma trzy sekcje na dolnym pasku, ale sam jeszcze cierpliwie czekam. Wszystko leży bowiem po stronie serwera - i to w tej formie serwowane są te konkretne zmiany. Jedno jest pewne: jeżeli korzystacie z iPhone'a i jeszcze jej nie macie, nie zdziwcie się gdy zmieni się nie do poznania przy kolejnym uruchomieniu... albo jeszcze kolejnym. Powinna dotrzeć także i do was w ciągu najbliższych kilku dni.

Nowe, łatwiejsze w nawigacji, menu

O co chodzi z nowym menu — i dlaczego Google postanowiło usunąć z dolnego paska Map dwie pozycje? Cóż — cała magia tkwi w... prostocie. Gigantowi zależy na tym, by korzystanie z ich platformy było możliwie jak najprostsze. I w tym przysłużyć ma się zminimalizowanie ilości opcji w menu. Nie oznacza to jednak, że jako użytkownicy tracimy jakiekolwiek funkcje. Po prostu będą one teraz "pochowane" w jednej z tych trzech zakładek. Google ma ogrom wiedzy na temat tego jak korzystamy z aplikacji, w co klikamy i co jest nam potrzebne na co dzień. Dlatego nie mam złudzeń, że wprowadzane przez nich zmiany nie są dziełem przypadku - wręcz przeciwnie. To w pełni przemyślana decyzja bazująca na wielu miesiącach testów i ogromnej ilości informacji. Odbiór ze strony beta testerów również był na tyle przychylny, że firma zdecydowała się na taki krok. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na nowości - i kolejne usprawnienia. A tych akurat Mapom Google nigdy nie brakuje!