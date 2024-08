Żyjemy w czasach, gdzie poczta e-mail aspiruje do bycia równie istotną, co tradycyjne formy korespondencji. To już nie jest narzędzie rozrywki, którym było półtorej czy dwie dekady temu — a poważna forma komunikacji. Dlatego wszystkie usprawnienia w zakresach korzystania z niej cieszą.

Gmail jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych skrzynek e-mail na całym świecie. Google regularnie odrabia pracę domową oferując jeszcze więcej przydatnych narzędzi i usprawnień — zarówno w przeglądarce, jak i autorskich aplikacjach. Od dziś wprowadza nową opcję, która pozwoli łatwiej odpowiadać na wiadomości.

Gmail na Androida z nową opcją odpowiedzi. Jest wygodniej niż kiedykolwiek!

Aplikacja Gmail jest wam prawdopodobnie doskonale znana. Dotychczas w widoku maila do wyboru mieliśmy jedynie trzy opcje: „Odpowiedz”, „Odpowiedz wszystkim” oraz „Przekaż dalej”. Każda z nich przenosiła użytkownika do pełnoekranowego widoku tworzenia wiadomości. Bywało to uciążliwe, zwłaszcza gdy zależało nam na szybkim wysłaniu krótkiej odpowiedzi.

Od teraz wszystko staje się prostsze. Do aplikacji trafia opcja szybkiej odpowiedzi! Nowa funkcja pozwala na napisanie i wysłanie wiadomości bez konieczności otwierania nowego okna. Można to zrobić bezpośrednio w dolnej części widoku konwersacji. To rozwiązanie jest idealne dla zwięzłych, wygodnych w obsłudze odpowiedzi, które nie wymagają zaawansowanego formatowania i gmerania w tekście. W przypadku potrzeby napisania dłuższej wiadomości, bez problemu rozwiniemy jednak pole tekstowe, co pozwoli nam uzyskać dostęp do dodatkowych opcji formatowania.

Nowa opcja trafia na Androida. Co z iPhonem?

Nowa opcja szybkich odpowiedzi już teraz krok po kroku trafia do użytkowników Androida. Google jednak zapowiedziało, że posiadacze iPhone'ów na jej wdrożenie będą musieli zaczekać nieco dłużej. Powinna być tam jednak dostępna nie później, niż do końca roku. Trzeba będzie więc uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, ale nie potrwa to dłużej, niż do końca roku — co jest dobrymi wiadomościami dla wszystkich miłośników rozwiązań które ułatwiają codzienną pracę.

Nowa funkcja trafia na Androida do wszystkich. Jej wdrażanie zajmie jednak kilka tygodni

Google znane jest z tego, że ze względu na ogromną bazę użytkowników - wdrażanie nowych funkcji potrafi tam zająć nawet kilka tygodni. Internetowy gigant na oficjalnym blogu produktowym poinformował jednak, że rozpoczął już proces aktualizacji na Androidzie. Tym samym jedynie kwestią czasu jest to, aż nowa opcja pisania maili trafi i do was. Zazwyczaj wdrożenie takich zmian nie zajmuje im dłużej niż dwa tygodnie. Dlatego możecie już zacząć wypatrywać aktualizacji, by niebawem jeszcze sprawniej odpowiadać na maile w aplikacji Gmail!