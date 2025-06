Zdjęcia Google z prawdziwym cymesem. Ta funkcja rozkocha użytkowników

Zdjęcia Google szykują się do wprowadzenia zupełnie nowej funkcji Remix, która wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do by edytować zdjęcia i, jak się okazuje, również materiały wideo w różnych stylach artystycznych. Co wiemy na temat nadchodzącej funkcji?

Kod Zdjęć Google zdradza, czego możemy się spodziewać w nadchodzących nowościach

Serwis Android Authority, poddał analizie kod aplikacji w wersji 7.34, ujawniając fascynujące szczegóły na temat nadchodzącej funkcji Remix, wewnętrznie określanej mianem Bluejay. Jedna z linii kodu wspomina o „Bluejay Video”, co sugeruje, że Remix pozwoli na edycję nie tylko zdjęć, ale również materiałów wideo od dnia premiery. To ogromny krok naprzód, który może zmienić sposób, w jaki dokumentujemy nasze codzienne chwile.

Style Wizualne i Funkcja Losowości

W kodzie aplikacji odkryto także odniesienia do konkretnych stylów wizualnych, takich jak "Subtle Movements"", "Go Wild" oraz funkcja losowa - "I'm Feeling Lucky". Choć na razie nie wiemy dokładnie jakie efekty przyniosą te opcje, ostatnia z nich naturalnie będzie losowym wyborem aplikacji. Nazwa ta nawiązuje do znanego przycisku w wyszukiwarce Google, który przenosi użytkownika bezpośrednio do najbardziej trafnego wyniku.

Niestety, mimo że w kodzie pojawiły się już pierwsze przygotowania do wdrożenia nowej opcji, to dokładna data jej wprowadzenia w Zdjęciach Google nie jest jeszcze znana. Wiemy o niej tyle, ile udało się wywnioskować ze śladów kodu pozostawionych w aplikacji. Ta bowiem nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Google.

Spekuluje się, że zadebiutuje ona wraz ze startem smartfonów z serii Pixel 10, czyli w sierpniu. Istnieje spora szansa, że właśnie wtedy dowiemy się więcej o Remix i jego możliwościach.

Czy zdjęcia Google zaoferują coś więcej, niż znamy z rozwiązań konkurencji?

Generatywna sztuczna inteligencja w Zdjęciach Google może otworzyć przed nami zupełnie nowe możliwości twórcze. Największym atutem tego rozwiązania może być... prostota i wygoda związana z dostępem do platformy, bowiem miliony użytkowników trzyma swoje kopie zapasowe właśnie tam. Bez kopiowania, karmienia innych aplikacji, wszystko byłoby pod ręką. Na tę chwilę można jedynie gdybać i zastanawiać się, co faktycznie Google nam w temacie zaserwuje. Już teraz jednak pewnym jest, że jest to jedna z tych nowości, o których będzie głośno po starcie. Tym bardziej, jeśli już w dniu premiery Google zaserwuje nam wsparcie nie tylko dla zdjęć, ale również i wideo.