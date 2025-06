Wyszukiwarka Google kłamie w żywe oczy. Takich bzdur dawno nie czytałem

Sztuczna inteligencja miała sprawić, że wyszukiwarka Google stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem. Wystarczy bowiem wpisać konkretne zapytanie w pole wyszukiwania, by odpowiedź pojawiła się wśród wyników, bez konieczności szukania jej na poszczególnych stronach internetowych. W rzeczywistości okazuje się jednak, że funkcja AI Overviews nie radzi sobie wcale a wcale. Oto przykład, jak potrafi kłamać w żywe oczy.

AI Overviews – rewolucja w wyszukiwaniu, czy narzędzie, któremu nie można ufać?

Zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest funkcja AI Overviews, o której mowa w tym materiale. Jako że wszyscy korzystamy z wyszukiwarki Google, każdy mógł osobiście zapoznać się z jej działaniem. Po wpisaniu konkretnego zapytania, jako jeden z pierwszych wyników wyświetla się odpowiedź wygenerowana przez sztuczną inteligencję. W teorii ma to znacząco ułatwić wyszukiwanie interesujących nas informacji. Bez wchodzenia na kolejne strony internetowe, bez przeszukiwania treści, bez weryfikacji wiarygodności źródła. Gotowa informacja, którą wystarczy przeczytać czy skopiować.

Mogłoby się wydawać, że nowe narzędzie to istotnie rewolucja i użytkownicy wyszukiwarki będą zachwyceni. Problem w tym, że AI Overviews, w żadnym wypadku, nie wolno ufać. Dlaczego? Potrafi przeinaczyć nawet najprostszą informację, mimo precyzyjnych danych w cytowanym źródle. Przykład? Bardzo proszę.

Zapytałem Google o datę otwarcia basenu. Skala głupoty odpowiedzi wprawiła mnie w osłupienie

Wraz z nadejściem wakacji otwiera się typowo wakacyjna infrastruktura, w tym baseny pod gołym niebem. Jeden z nich to jedno z tych miejsc, w którym moje pociechy uwielbiają spędzać wolny czas. Jako że praktycznie w każdy cieplejszy dzień muszę odpowiadać na pytanie o datę otwarcia basenu, postanowiłem wspomóc się wyszukiwarką Google. Odpowiedź? Zobaczcie sami...





Jak mogłem przeczytać w AI Overwiews, basen w Boguchwale, zgodnie z informacjami z serwisu Gmina Boguchwała, został otwarty w sezonie letnim 2025 roku w sobotę, 22 czerwca. Co z tą odpowiedzią jest nie w porządku? Samo to, że w momencie, gdy zadałem to pytanie, był... 15 czerwca 2025 roku. Poza tym, w tym roku 22 czerwca wypada w niedzielę. Postanowiłem jeszcze sprawdzić, czy może istotnie otwarcie zaplanowano na 22 czerwca 2025 roku. Otóż nic z tych rzeczy. Daty, w którym pierwszy raz w tym roku zainteresowani będą mogli skorzystać z wspomnianego basenu jeszcze w internecie nie ma.

Co tak właściwie się wydarzyło? Otóż funkcja AI Overviews postanowiła sięgnąć do źródła, które podaje datę otwarcia basenu w... 2024 roku. Istotnie bowiem było tak, że basen otworzył się 22 czerwca 2024 roku. Z jakiegoś powodu AI od Google postanowiła z własnej inicjatywy wymyślić datę otwarcia podbijając o rok tę ubiegłoroczną. Jakby powiedział klasyk, stało się to bez żadnego trybu. Bez oparcia w źródłach, na których przecież odpowiedź miała bazować.





W ten sposób sztuczna inteligencja działać nie może

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, jednak wciąż nie można mu ufać bezgranicznie. Aż dziwne, że potrafiła się pomylić w tak prostej czynności, jaką jest sprawdzenie daty. Cytowane źródło było tu bardzo precyzyjne: podano datę otwarcia w 2024 roku. O 2025 roku w źródle nie było ani słowa.

Wniosek może być tylko jeden. Jeśli przygotowujecie jakikolwiek materiał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nadal sprawdzajcie źródła w tradycyjny sposób.