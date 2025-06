Rewolucja w Mapach Google. Skorzystasz z niej w Polsce

Zaprezentowane właśnie nowości w Mapach Google mają pomóc mieszkańcom Europy w wyborze bardziej ekologicznych form transportu. Zmiany te mają w pełni wspierać zrównoważone podróżowanie, zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły, czy innych obowiązków, jak i wakacyjnych wyjazdów. Nowości obejmują m.in. rozszerzenie funkcji sugerujących trasy piesze i komunikacją publiczną, szczegółowe dane dla rowerzystów oraz alerty o strefach niskiej emisji.

Jedna z kluczowych funkcji, zmierzających do Europy, wykorzystuje sztuczną inteligencję do porównywania czasu podróży samochodem z alternatywnymi trasami pieszymi lub komunikacją publiczną. Funkcja ta, dostępna już w ponad 60 miastach, w najbliższych miesiącach pojawi się w Kopenhadze, Sztokholmie, Warszawie i innych miastach. Dzięki niej użytkownicy Map Google będą mogli uniknąć zbędnych podróży samochodem i przyczynić się do redukcji emisji CO2.

Mapy Google z nowościami – skorzystamy też w Polsce

Dla miłośników jazdy na rowerze Mapy Google wzbogacą dane o trasach w miastach takich jak Hamburg, Madryt czy Barcelona. Użytkownicy będą mogli mieć wgląd w bardziej szczegółowe informacje o pasach rowerowych, natężeniu ruchu czy nachyleniu terenu, co ułatwi planowanie bezpiecznych i wygodnych tras. Współpraca z lokalnymi władzami pozwoli na integrację danych publicznych, zwiększając jednocześnie precyzję map.

Ponadto, w odpowiedzi na rosnące znaczenie stref niskiej emisji, Mapy Google rozszerzają powiadomienia i alerty o ograniczeniach dla pojazdów w ponad 1000 takich stref w Europie, m.in. we Włoszech, Szwecji i Austrii. Funkcja ta pomagać będzie kierowcom sprawdzać, czy ich pojazd może wjechać do danej strefy. W razie konieczności zaprezentuje alternatywne trasy. Inną ciekawą inicjatywą Google jest projekt Green Light, który wykorzystuje AI i Mapy Google do analizy ruchu drogowego tworząc modele jazdy pomagające w optymalizacji sygnalizacji świetlnej. System ten wdrożony jest już m.in. w Wilnie oraz 20 innych miastach na świecie.