Mapy Google z potężną zmianą. Na takie trzęsienie ziemi czekaliśmy latami

Mapy Google to narzędzie, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Platforma z każdym rokiem serwuje nam coraz większą dawkę informacji i pozostaje niezastąpionym narzędziem nie tylko w kwestii dojazdów. Gigant w ostatnich tygodniach w pocie czoła pracuje nad pełnym redesignem aplikacji na smartfonach, która zgodna będzie ze stylem Material 3 Expressive. Ale na smartfonach jeszcze nie koniec, bowiem tuż za nimi w kolejce ustawiły się smartwatche z systemem Wear OS. Wersja 25.24 aplikacji wprowadza tam styl Material 3 Expressive, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z map na nadgarstku przed premierą Wear OS 6.

Reklama

Nowy interfejs na piątkę z plusem. Tak wygodnie i przejrzyście jeszcze nie było!

Dotychczasowy interfejs Map Google na Wear OS opierał się na trzech równoległych okręgach reprezentujących kolejno: mikrofon, klawiaturę i mapę. Teraz Google wprowadza zupełnie nowy układ, dzieląc elementy na dwie linie wyraźnych, zaokrąglonych przycisków w formie "pigułek"". Największy z nich otwiera warstwę mapy, a kolejny umożliwia wyszukiwanie – domyślnie za pomocą głosu. Skróty do domu i pracy zostały zredukowane do mniejszych, zwięzłych kształtów, bez wyświetlania pełnych adresów, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni ekranu smartwatcha. Całość ożywia bardzo fajnie prezentujący się turkusowy kolor, znany z mobilnej wersji aplikacji. Na tę chwilę pod znakiem zapytanie pozostaje to, czy w przyszłości będzie on dostosowywał się do motywu tarczy zegarka.

Źródło: https://9to5google.com/2025/06/17/google-maps-material-3-expressive-wear-os/

Przewijając interfejs, natrafiamy na listę "Ostatnich" miejsc, które zyskały odświeżone, bardziej nowoczesne, karty. Wybranie opcji "Pokaż więcej" pozwala wyświetlić aż osiem pozycji. Niżej zaś znalazło się miejsce dla siatki kart z popularnymi kategoriami wyszukiwania: restauracjami, kawiarniami czy sklepami. To rozwiązanie idealnie sprawdza się w miejskim zgiełku. Na samym dole znajdziemy jeszcze opcje związane z mapami offline, ustawienia oraz przełącznik konta, co uzupełnia funkcjonalność aplikacji.

Material 3 Expressive wyraźnie ożywia Mapy na zegarku. Jest naprawdę lepiej!

Redesign Map Google w stylu Material 3 Expressive już teraz testowany jest w wersji beta 25.24. Nie da się ukryć, że to krok w stronę bardziej dynamicznego i estetycznego interfejsu najpopularniejszych map na świecie na smartwatchach. W porównaniu do poprzedniego designu, który przypominał monotonną listę przycisków, nowy układ potrzebny tam od dawna powiew świeżości i dużo lepszą organizację treści. Czy zmiany takie jak ta staną się standardem w Wear OS 6? Czas pokaże, ale już teraz widać, że Google stawia na wygodę i nowoczesność w swoich aplikacjach i dość szybko (jak na nich) zabiera się za przygotowywanie aktualizacji związanych z najnowszymi wytycznymi. Fajnie: tym bardziej, że jest na co czekać!