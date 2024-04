Zdjęcia Google nie zwalniają tempa i co rusz serwują nam kolejne nowości. To jedno z najwygodniejszych (a bez wątpienia: pod wieloma względami najbardziej zaawansowanych) narzędzi do zarządzania naszą biblioteką grafik i materiałów wideo. Google jednak nie planuje zwalniać z serwowaniem usprawnień i właśnie dopracowuje funkcję, którą docenią wszyscy użytkownicy. A najbardziej ci z ogromnymi bibliotekami multimediów przechowywanych na tamtejszych serwerach.

Zdjęcia Google pozwolą łatwo ukryć niechciane treści. Firma pracuje nad nową opcją

Jak informuje serwis Android Police, jedno z najpopularniejszych narzędzi Google w ostatniej wersji na Androida (6.79.0.624777117) w kodzie posiada odniesienie do funkcji "Ukryj bałagan". Ta ma znaleźć się w okolicach personalizacji naszej strony głównej.

Na tę chwilę nie jest ona jeszcze aktywna, ale informacje odnalezione w kodzie sugerują, że skorzystanie z tej opcji pozwoli jednym kliknięciem ukryć wszystkie przechowywane w Zdjęciach Google zrzuty ekranu, gify czy memy. A jeżeli regularnie przechowujecie w chmurze Google wszystkie materiały z waszego smartfona, prawdopodobnie macie ich tam od groma.

Udoskonalone opcje związane ze wspomnieniami. Google pracuje nad zmianami

Zdjęcia Google od lat oferują opcję przypominania nam o wydarzeniach z przeszłości zarejestrowanych w naszej bibliotece multimediów. Obecnie jest to pod względem wyglądu nie mniej, nie więcej, a kolaż losowych grafik z danego okresu i... niekoniecznie dobrze to wygląda. W niedalekiej przyszłości miałoby się to zmienić — i Wspomnienia miałyby wykorzystywać okładkę naszego albumu jako miniaturę.

Drobne kroki ku doskonałości. Zdjęcia Google stają się coraz lepsze

Google stale udoskonala swój produkt — i co ważniejsze, robi to w naprawdę praktycznej formie. Na tę chwilę nie znamy jeszcze szczegółów związanych z tym, kiedy możemy spodziewać się ich premiery. Ale prawdopodobnie nie potrwa to dłużej, niż kilka najbliższych tygodni.