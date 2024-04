Każdy z nas od czasu do czasu korzysta z nawigacji, a najpopularniejszą są oczywiście Mapy Google. Gdyby nie one, nie dotarlibyśmy w wiele miejsc, szczególnie, jeżeli jesteśmy na wycieczce w zupełnie obcym miejscu. Google Maps to także aplikacja, która pozwala przyciągać klientów do małych biznesów, które w przeciwnym razie nigdy nie zostałyby odkryte.

Jednocześnie — wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak Google Maps wygląda. Zazwyczaj korzystamy z niej w widoku 2D, ewentualnie przełączamy na widok satelitarny, a w trakcie nawigowania z GPS używamy pochylonego widoku 2D. Jednak niewiele osób wie, że Google Maps ma dużo więcej ciekawych trybów. Jednym z nich jest tryb AR, pozwalający wyświetlać wskazówki nałożone na obraz z aparatu, a także - widok 3D, w którym wszystkie budynki są całkiem nieźle wymodelowane.

W przypadku nawigacji wciąż jednak mogliśmy korzystać tylko z "płaskiej" wersji mapy. To się zmieni.

Google pozwoli nam nawigować na mapie 3D. Duże ułatwienie w mieście

Jak wynika z najnowszych przecieków, Google planuje dodać tryb 3D także do nawigacji. Co to zmieni? Cóż, będzie to na pewno nieocenione narzędzie do nawigowania po mieście. W trybie 2D ciężko jest bowiem czasem ocenić, gdzie aktualnie się znajdujemy, patrząc wyłącznie na prostokątne symbole budynków. Jeżeli natomiast dodamy do nich parametr wysokości, szybkie spojrzenie na mapę może dać nam znać, na którym skrzyżowaniu mamy skręcić i na jaki budynek właśnie patrzymy.

Oczywiście - wszystko zależy też od implementacji, ponieważ budynki 3D mogą zasłaniać część trasy, co może być bardzo frustrujące, jeżeli będziemy w sytuacji, w której wymaga się od nas kilku manewrów w krótkim odstępie czasu. Niemniej, nowy tryb w Google Maps zdecydowanie warto będzie sprawdzić i może się okazać, że to, jak myślimy o nawigowaniu z użyciem tej aplikacji niedługo się zmieni.