Wyszukiwarka straciła połączenie z Mapami Google. Da się to naprawić

Wyszukiwarka Google straciła możliwość przekierowania nas do Map Google. Dlaczego tak się stało i co można zrobić, żeby to odkręcić?

Nie wiem, czy część z Was, czytelników, też to zauważyła, ale od jakiegoś czasu wyszukiwarka Google zachowuje się... dosyć osobliwie. Chodzi mi o bardzo prostą sytuację, która jednak od dłuższego czasu sprawia, że korzystanie z tego produktu jest bardziej uciążliwe, niż mogłoby być.

Chodzi o fakt, który zarejestrowałem nie tylko u siebie, ale też np. na komputerze moich rodziców. Mowa o tym, że w przypadku wyszukiwania lokalizacji w wyszukiwarce Google, ta usunęła linkowanie do Map Google, przez co nie można wygodnie przejść do tej usługi z głównej wyszukiwarki. Co ciekawe, zjawisko to wydaje się być bardzo losowe, ponieważ w moim przypadku problem występuje na przeglądarkach Firefox i Brave, ale już nie na Edge. Tymczasem u niektórych nie działa to także i na tej przeglądarce, a u innych — działa niezależnie od tego, jakiego programu używają.

Co sprawia, że mapy Google nie wyświetlają się w wyszukiwarce?

Naturalnie na początku myślałem, że mamy do czynienia z błędem, jednak kiedy problem stał się już bardzo irytujący za każdym razem, kiedy chciałem coś wyszukać, zacząłem czytać oficjalne odpowiedzi na forach Google. Co ciekawe, te nie są jednoznaczne i w różnych miejscach można przeczytać różne stanowiska przedstawicieli Google. Jedne z nich mówią, że takie "rozłączenie" usług to efekt konieczności dostosowania się do Digital Markets Act. Tak wynikałoby też z oficjalnego komunikatu Google przesłanego do polskich mediów: Aby zachować zgodność z unijnym aktem o rynkach cyfrowych, wprowadziliśmy zmiany w wyszukiwarce Google. Mapy, które mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania, nie zawierają linku do Map Google. Link do Map Google u góry strony wyszukiwania, który prowadzi do Map Google, został usunięty.

Jednocześnie jednak, niektóre źródła wskazują na to, że ma to związek z rozłączeniem usług Google (o którym pisaliśmy tutaj), a które również jest pochodną wprowadzenia DMA. Jednak w tym wypadku warto odnotować, że połączenie bądź rozłączenie usług nie ma wpływu na to, jak wyszukiwarka Google działa.

Google nie odpowiada, dlaczego Mapy Google zostały odłączone od wyszukiwarki, ale prawdopodobnie chodziło tu o fakt, że istnieje wiele serwisów z mapami (Mapy Apple, Mapy Petal etc.) a linkowanie do własnego produktu może dawać mu przewagę konkurencyjną nad rywalami, czego DMA zabrania Google robić.

Jednocześnie, jeżeli tak jest, Google zrealizowało te wymagania w najgorszy możliwy sposób, zabierając użytkownikom wygodę korzystania ze swojego produktu i nie dając nic w zamian (np. możliwość wyboru serwisu z mapami do którego linkowałaby wyszukiwarka) oraz wprowadzając swoje zmiany tak, że konsumenci nie wiedzą, czy mają do czynienia z błędem, czy jednak ze stałą zmianą.

Jak przywrócić przycisk map w wyszukiwarce Google?

Z racji na to, że zmiana w Google jest podyktowana przepisami, nie ma co liczyć na to, że firma wróci tę funkcjonalność do wyszukiwarki. Jeżeli więc ktoś tęskni za mapami Google, może dodać je z powrotem za pomocą rozszerzenia. W przypadku przeglądarek opartych na Chromium jest to proste. Wystarczy zainstalować rozszerzenie "Bring Back Google Maps" które sprawia, że mapa pojawiająca się w wyszukiwarce jest interaktywna i po kliknięciu przenosi nas do odpowiedniego adresu w Mapach Google. Jeżeli chcemy mieć pełnię doświadczenia, możemy zainstalować też "Google Search Map Button", który przywraca przycisk u góry wyszukiwania.

Jest to równie łatwe w przypadku Firefoxa, gdzie Google Search Map Button załatwi nam obie kwestie (zarówno link u góry, jak i interaktywną mapę). Rozszerzenie do Safari znajdziemy natomiast tutaj. Na szczęście jest więc łatwy sposób na to, żeby przywrócić najpopularniejszej wyszukiwarce jej pełną funkcjonalność.

Źródło: Depositphotos