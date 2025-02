Zdjęcia Google z funkcją, którą pokochasz. Musisz z niej skorzystać

Zdjęcia Google stale się rozwijają i z każdą kolejną aktualizacją w aplikacji pojawiają się nowe funkcje ułatwiające zarządzenie i edytowanie bogatych bibliotek zdjęć przechowywanych w telefonie, PC oraz w chmurze. Kilka dni temu pojawiła się długo wyczekiwana opcja "trybu ciemnego", z której w końcu mogą korzystać użytkownicy wersji na komputery. W tym tygodniu Google udostępnia dodatkowe funkcje posiadaczom smartfonów z Androidem, którzy z pewnością je docenią.

Ukrywanie zdjęć z zewnętrznych aplikacji w Zdjęciach Google już dostępne. Jak skorzystać?

Źródło: 9to5Google

Jak informuje serwis 9to5Google, Google oddaje w ręce dwa nowe narzędzia, które uzupełniają sekcję ustawień związanych z wyświetlaniem siatki zdjęć. Do tej pory menu to było bardzo ubogie i pozwalało zaledwie na grupowanie podobnych obrazów i wybór układu. Teraz zyskuje dodatkowe możliwości w postaci opcji ukrywania zsynchronizowanych z chmurą zdjęć pochodzących z zewnętrznych aplikacji, w tym z komunikatorów oraz całkowitego usunięcia z widoku wszystkich multimediów typu zrzuty ekranu, memy i gify, dla których utworzono już kopię zapasową w chmurze Google. Co więcej, użytkownik może wskazać, dla których aplikacji będą miały zastosowania te ustawienia.

Nowe opcje ukrywania multimediów w Zdjęciach Google pochodzących z zewnętrznych aplikacji pojawiły się wraz z najnowszą aktualizacją apki pobraną ze sklepu Google Play. Nie widzisz jej jeszcze u siebie? Spokojnie – wkrótce zostanie odblokowana. Ma to związek z udostępnianiem różnych funkcji falowo, za co odpowiadają serwery po stronie samego Google. Może to nastąpić za kilka godzin lub kilka dni. A co z użytkownikami iPhone'ów? Choć Zdjęcia Google mogą mieć dostęp do całego katalogu fotografii przechowywanych w iPhonie, na ten moment nie ma informacji, by można było grupować i ukrywać zdjęcia pochodzące z zewnętrznych aplikacji, np. komunikatorów. Na ten moment programiści z Google powinni się skupić na poprawie polskiego tłumaczenia Zdjęć Google, które wciąż wyświetlają "grupowanie podobnym zdjęć" w ustawieniach personalizacji siatki i układu wyświetlanych zdjęć ;)