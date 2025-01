Zdjęcia Google wysłuchały użytkowników. Nowa opcja już dostępna

Tryb ciemny w aplikacjach Google to coś, co gigant wprowadza sukcesywnie od lat. Po dostosowaniu tych mobilnych, nadszedł czas również na dostosowanie platform na komputerach. Po Dysku i Kalendarzu nadszedł czas na ukochane Zdjęcia Google!

Tryb ciemny w Zdjęciach Google na komputerze zmienia wygląd interfejsu, rezygnując z białych teł na rzecz ciemnych szarości oraz czerni. Wielu użytkowników twierdzi, że to pozwala usługom nie tylko wyglądać lepiej, ale też jest bardziej przyjazny dla oczu. Pozwolę się z tym nie zgodzić, ale tak długo jak jest on opcjonalny -- nic tu po mnie. Zaokrąglone tło galerii jest ciemniejsze, niż otaczające je menu boczne, pasek wyszukiwania i inne przyciski dostępne w ramach interfejsu. Dodatkowo, domyślny, błękitny kolor akcentowy pozostaje bez zmian -- tym samym cała kwestia nawigacji w ogóle się nie zmienia.

Źródło: 9to9Google

Jak włączyć tryb ciemny w Zdjęciach Google?

Nowa funkcja trafia stopniowo do kolejnych użytkowników -- ale jak to bywa z aktualizacjami u Google -- te zwyczajowo przeciągają się przez kilka tygodni. Tym razem sprawy mają się podobnie, jednak wszyscy użytkownicy którzy mają już nową opcję u siebie, mogą aktywować ją w Ustawieniach (skrót z zębatym kołem), gdzie teraz czeka na nich nowa sekcja: Wygląd. Ta umieszczona została poniżej opcji jakości kopii zapasowych. Do wyboru mamy tam trzy warianty: jasny, ciemny oraz bazujący na ustawieniach urządzenia.

Kolejna platforma do kolekcji. Google konsekwentnie dodaje tryb ciemny do kolejnych aplikacji

Po aktualizacji mobilnych aplikacji, Google zabrało się za dodawanie trybu ciemnego wersjom ich produktów także na komputerach. I choć ogrom portfolia internetowego giganta nie pomaga, już teraz analogicznych opcji doczekał się szereg popularnych produktów -- w tym Wyszukiwarka, YouTube, Gmail, Kalendarz, Dysk czy Gemini. Ale skoro doczekaliśmy się go już w Zdjęciach, to teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko wyglądać analogicznych zmian w Dokumentach. To właśnie tam wielu miłośników ciemnych motywów wypatruje ich najbardziej!