Gmail nadrabia zaległości. Nowy wygląd już dostępny: co się zmieniło?

Google zapowiedziało Material Design 3 już dłuższy czas temu, jednak od pierwszych informacji o nim do pełnego wdrożenia w ich produktach jest długa droga. Droga, którą to gigant regularnie przemierza serwując aktualizacje dla kolejnych narzędzi i platform. Teraz nareszcie odpowiednich zmian na modłę Material Design 3 doczekała się jedna z ich najważniejszych aplikacji: Gmail. Tym razem w wersji na iPhone’a i iPada!

Reklama

Gmail na iOS oraz iPadOS w zupełnie nowych szatach

Zmiany te nie są może tak drastyczne jak bywało to przed laty, ale dla wszystkich regularnych użytkowników platformy bedą widoczne gołym okiem. Bowiem od wejścia w oczy rzuca się nowy, bardziej zaokrąglony, pasek wyszukiwania. Zmian doczekała się także dolna belka u wszystkich z aktywną integracją Google Chat i Meet. Aktywna sekcja nie jest już wyłącznie podświetloną ikonką, ale posiada też zaokrąglone tło. „Pływający” przycisk tworzenia nowej wiadomości także doczekał się odświeżonego wyglądu. Teraz zamienił się on w zaokrąglony prostokąt.

Sporo zmieniło się także w kwestii kolorystyki. Dotychczas dominowały tam czerwienie — tym razem ustąpiły one miejsca rozmaitym odcieniom niebieskiego. To o tyle wygodne, że akurat ten kolor idealnie sprawdza się zarówno w przypadku jasnego, jak i ciemnego motywu.

Na systemie Android, nowy Material You pozwala na dynamiczne dostosowanie kolorystyki aplikacji do tapety telefonu. Na iOS, przynajmniej póki co, nie doczekaliśmy się analogicznego mechanizmu.

Nowa wersja Gmaila trafia do użytkowników!

Aktualizacja aplikacji Gmail do wersji 6.0.250119 która to serwuje odświeżony wygląd aplikacji jest już dostępna. Trafiła ona dziś do sklepu App Store i czeka na użytkowników — jeżeli jeszcze nie widzisz zmian, to nie pozostaje Ci nic innego jak udać się do sklepu i pobrać najnowszą wersję!