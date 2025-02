Miliony aplikacji zablokowane w sklepie Play. Tak Google chroni nasze smartfony

W 2024 roku Google podjął szereg kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa ekosystemu aplikacji na Androida w Google Play. Działania te koncentrowały się na ochronie użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem, oszustwami i nadmiernym dostępem aplikacji do wrażliwych danych osobowych. Jednym z kluczowych działań było blokowanie aplikacji, które miały zbyt duży dostęp do prywatnych danych użytkowników.

Tak Google chroni sklep Play

W minionym roku sklep z aplikacjami Google Play borykał się z różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Najpoważniejsze z nich to aplikacje, które chciały uzyskać nadmierny dostęp do naszych danych. Google zablokowało aż 1,3 miliona takich aplikacji. Do tego dochodzi 2,36 miliona aplikacji usuniętych ze sklepu Google Play z powodu naruszenia regulaminu. Głównie w tym przypadku chodziło o aplikacje, które zawierały elementy szkodliwy kod, który mógł zostać użyty np. do wykradania danych użytkowników. W tych wszystkich analizach Google wspierało się sztuczną inteligencją, która bada już kod ponad 92% aplikacji przeznaczonych do publikacji w sklepie Play.

Bardzo dobre statystyki zanotowała również usługa Play Protect, która skanuje wszystkie aplikacje zainstalowane na naszych smartfonach, również spoza sklepu Play. Google Play Protect w 2024 roku zidentyfikował ponad 13 milionów nowych szkodliwych aplikacji spoza sklepu, chroniąc użytkowników Androida. Każdego dnia silnik tej usługi skanuje nawet 200 mln aplikacji na wszystkich urządzeniach z Androidem. Google zablokowało też tylko w jednym roku ponad 158 tys. kont deweloperów, którzy próbowali publikować szkodliwe aplikacje.

Google wykorzystał szereg zaawansowanych technologii i narzędzi do ochrony użytkowników. Sztuczna inteligencja pomaga systemom skuteczniej wykrywać i blokować złośliwe aplikacje. Ulepszona ochrona przed oszustwami ochroniła 10 milionów urządzeń przed ponad 36 milionami prób instalacji ryzykownych aplikacji. Ta funkcja analizuje zachowanie aplikacji i blokuje instalacje aplikacji, które mogą nadużywać poufnych uprawnień często wykorzystywanych do wyłudzeń finansowych. Android potrafi też automatyczne wycofać uprawnienia aplikacji, które mogą okazać się niebezpieczne. W ostatnim czasie wprowadzono też znaczek weryfikacji dla aplikacji VPN, które spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa.

Google nadal pracuje nad poprawą bezpieczeństwa

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ekosystemu aplikacji na Androidzie, Google podjął liczne dodatkowe działania. Firma współpracuje z programistami, aby zapewnić im najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i prywatności, zachęcając do korzystania z najnowszych wersji Androida. Google wymaga też większej przejrzystości w zakresie sposobu obsługi danych użytkowników. Dodano również powiadomienia w przeglądarce Chrome na Androida w celu ponownego włączenia ochrony Google Play. W 2024 roku ochrona przed oszustwami została rozszerzona o dziewięć nowych regionów.

Ponadto Google, Microsoft i Meta wspólnie uruchomiły aplikację ADA Application Security Assessment (ASA) v1.0, nowy standard ułatwiający programistom tworzenie bezpieczniejszych aplikacji. Ta współpraca reprezentuje znaczący krok w kierunku standaryzacji praktyk bezpieczeństwa aplikacji w całej branży, potencjalnie prowadząc do bezpieczniejszego ekosystemu aplikacji na różnych platformach. Google planuje kontynuować swoje działania na rzecz bezpieczeństwa ekosystemu Android i Google Play. W 2024 roku poczyniono znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa i miejmy nadzieje, że trend ten będzie kontynuowany.

