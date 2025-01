Zaskakująca zmiana w Google Maps, szokuje wielu użytkowników

Google Maps zmieniło oblicze tego jak postrzegamy w dzisiejszych czasach świat. Gdy mamy jakąś zagwozdkę geograficzną, to raczej nikt w pierwszej chwili nie biegnie do encyklopedii, lecz właśnie włącza tę aplikację. Tak samo się dzieje w przypadku komunikacji miejskiej, to on a jest podstawowym źródłem wiedzy.

Zaskakująca zmiana w Google Maps, te dwie lokacje mają nową nazwę

Dotyczy to także wielu, wielu innych aspektów naszego codziennego życia czy poszukiwania sposobów na relaks. Nic więc dziwnego, że w momencie ogłoszenia zmiany lokalizacji, wszyscy nadstawiają uszu. Szczególnie gdy dotyczy to tak istotnych dla turystyki i po prostu podróży państw jak Stany Zjednoczone Ameryki.

Widok na górę Denali; Jacob Vizek via Unsplash

20 stycznia, obecny prezydent tego kraju ogłosił szereg zmian na przestrzeni wielu administracyjnych aspektów rządu. Między innymi dwóch punktów geograficznych, których nazwa ma zostać zmieniona. Tak oto w tydzień po inauguracji, Google ogłasza, że z najbliższą aktualizacją systemu informacji geograficznej dojdzie do następujących zmian:

Zatoka Meksykańska stanie się Zatoką Amerykańską,

Góra Denali będzie teraz Górą McKinleya.

Jak można wyczytać w komentarzach, to ogłoszenie nie spotkało się z ciepłym przyjęciem.

Czy Polacy również będą teraz zobowiązani do nowego nazewnictwa? Otóż nie. Google podaje w swoim oświadczeniu, że wciąż będą wyświetlane te nazwy, które funkcjonują oficjalnie w danym państwie. Oznacza to, że polskie nazwy wciąż pozostaną jako Zatoka Meksykańska oraz Denali. Co do samej zatoki, głos nawet zabrała Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jasno wskazuje, że nawet na arenie międzynarodowej, zmiana takiego obiektu to nie jest prosta sprawa:

"Zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej w IHO (Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna) wymagałaby zgody wszystkich państw leżących nad tym akwenem, a więc również Meksyku i Kuby(...)Nazwą zalecaną przez Komisję do stosowania w języku polskim pozostaje nadal Zatoka Meksykańska"

Denali to zaś pierwotna nazwa szczytu, którą góra otrzymała od rdzennych mieszkańców Alaski. Została ona zmieniona na początku ubiegłego wieku, po wykupieniu obecnego stanu amerykańskiego przez Amerykanów od Rosjan. Jak można przeczytać w wielu źródłach, mieszkańcy nie zaprzestali jej użycia, nawet po narodzeniu się McKinleya.