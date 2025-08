Kultowy film wróci jako serial. Same dobre wiadomości

Apple TV+ przygotowuje się do stworzenia limitowanej serii inspirowanej kultową komedią romantyczną z 2006 roku – "Holiday". W nowym serialu zobaczymy zupełnie nową obsadę oraz świeże spojrzenie na historię, która przyciągnęła miliony widzów przed ekrany niemal dwie dekady temu.

Holiday - serial Apple na podstawie kultowego filmu

"Holiday" z 2006 roku wyreżyserowane zostało przez Nancy Meyers i zyskało status światowego hitu, zaś dziś można tę produkcję uznać za kultową - regularnie cieszy się ogromną popularnością w streamingu. W głównych rolach zagrali wtedy Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Jack Black. Fabuła opowiadała o dwóch kobietach – Brytyjce i Amerykance – które postanawiają zamienić się na okres Bożego Narodzenia swoimi domami, by uciec od życiowych problemów i rozczarowań miłosnych. Ta nieoczekiwana zamiana prowadzi do szeregu zabawnych i romantycznych sytuacji, przynosząc bohaterkom nową perspektywę na życie oraz szansę na prawdziwe uczucie. Film osiągnął ogromny sukces, zarabiając aż 205 milionów dolarów na całym świecie i z miejsca stając się jednym z ulubionych, współczesnych klasyków świątecznych. Choć recenzenci początkowo różnie oceniali produkcję, widzowie pokochali ją za ciepły klimat, świetne role i niepowtarzalną atmosferę.

Nadchodząca seria Apple TV+ ma zachować podstawowe założenia oryginału: historia nadal będzie koncentrować się wokół dwóch kobiet z USA i Wielkiej Brytanii, które decydują się na zamianę domów w okresie świątecznym, co przynosi im nowe przyjaźnie i niespodziewane romanse. Co ciekawe, projekt dostanie nową obsadę postaci – nie wrócą bohaterki znane z filmu, a stworzone zostaną zupełnie nowe historie i dynamika między bohaterami. Za scenariusz i produkcję odpowiada Krissie Ducker, mająca już doświadczenie w tworzeniu wyrazistych postaci i nietuzinkowych opowieści telewizyjnych, z kolei współpracować będzie z nią między innymi Rob Delaney. Producentem wykonawczym pozostanie Left Bank Pictures, natomiast Nancy Meyers - twórczyni pierwowzoru - tym razem nie bierze udziału w projekcie. Serial jest na etapie kompletowania obsady i jeśli uda się wybrać odpowiednie aktorki, można się spodziewać rychłego rozpoczęcia produkcji.

Apple potrafi w seriale, które były filmami

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka ambitna adaptacja filmowa w portfolio Apple TV+. Platforma niedawno z dużym sukcesem wypuściła serial "Uznany za niewinnego" ("Presumed Innocent") - recenzja, który powstał na bazie słynnego filmu z Harrisonem Fordem oraz bestsellerowej powieści Scotta Turowa. Premiera odbyła się w czerwcu zeszłego roku i bardzo szybko stał się on jednym z najchętniej oglądanych dramatów platformy, zdobywając uznanie oraz nominacje do najważniejszych nagród telewizyjnych. Produkcja zachwyciła widzów nowoczesnym podejściem do wątku kryminalnego, konkretnymi postaciami i znakomitą obsadą z Jakem Gyllenhaalem na czele.

Apple TV+ udowodniło, że potrafi skutecznie przenosić do współczesnej telewizji najbardziej rozpoznawalne tytuły i nadać im nową jakość – skoro udało się to w przypadku kryminału, to równie dobrze powinno im także pójść przy komedii romantycznej. Oczekiwania wobec nowego "Holiday" są, oczywiście, ogromne, więc serial ma szansę stać się kolejnym przebojem i klasykiem na świąteczne wieczory. Ale czy przebije oryginał?

