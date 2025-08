Idealna funkcja na wakacje. Tanie bilety lotnicze na wyciągnięcie ręki

Znalezienie najlepszej oferty na tanie bilety lotnicze to zadanie skomplikowane. Choć linie zachęcają do zakupu bezpośrednio na ich stronach, szybko okazuje się, że ich ceny w żaden sposób nie są atrakcyjne. Z pomocą przychodzą porównywarki cen. To wygodne narzędzia ułatwiające znalezienie najkorzystniejszych ofert na rynku. To właśnie przy ich pomocy możemy szybko i łatwo porównać ceny różnych linii lotniczych, a nawet hoteli. Popularne porównywarki, takie jak Skyscanner, Booking.com, Hopper czy Kayak, oferują wiele funkcji, które pomagają w planowaniu budżetowego wyjazdu organizowanego na własną rękę.

Choć porównywarki działają na podobnych zasadach, wyniki mogą nieznacznie się różnić. Sam najczęściej wybieram Skyscanner. W większości przypadków to tu udaje mi się znaleźć najbardziej rozsądne połączenia oraz przekierowania do internetowych biur podróży, w których finalizuję zakup biletu lotniczego. Wystarczy wpisać datę wylotu i powrotu, a narzędzie znajduje dla nas wszystkie możliwe połączenia, które domyślnie posortowane są od tych najtańszych. Skyscanner oferuje wiele dodatkowych funkcję, w tym analizę trendów cenowych. Pozwala to określić, w jakich terminach bilety na danym połączeniu są najtańsze. Teraz firma informuje o kolejnej nowości, która trafia do aplikacji mobilnej – i to na wyłączność. W ten sposób, Skyscanner chce zachęcić użytkowników do pobrania narzędzia z App Store lub Google Play. Czym jest DROPS w Skyscanner i jak skorzystać z tej funkcji?

Skyscanner w aplikacji z nową funkcją. Będziesz chciał korzystać

DROPS to funkcja, która pozwala śledzić spadki cen biletów lotniczych, zapewniając przekrój połączeń lotniczych w konkurencyjnych cenach. Logując się do aplikacji Skyscanner na iOS lub Androidzie, będzie można zobaczyć listę lotów, których cena spadła w danym dniu o co najmniej 20% w porównaniu z ceną w ciągu ostatnich 7 dni. Jak informują twórcy, lista lotów została stworzona na podstawie tego, czego szukają inni podróżni. Ceny lotów mogą się zmieniać, dlatego gdy okaże się, że obniżka nie jest już dostępna lub cena wzrosła, przestaniemy ją wyświetlać jako Drop.

Jak działa sama funkcja? DROPS co kilka godzin skanuje miliony lotów szukając tych, które spełniają określone kryteria: