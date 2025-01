Google hojnie rozdaje pieniądze. Polacy na tym skorzystają

Politechnika Warszawska (PW) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały od firmy Google granty w łącznej wysokości miliona dolarów na rozwój programów edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Decyzja ta została ogłoszona w środę w Warszawie, a polskie uczelnie znalazły się w gronie 17 ośrodków akademickich z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, które zostały wyróżnione w ramach programu „Google.org Cybersecurity Seminar”. Łącznie Google przeznaczy na ten cel 17 milionów dolarów.

Google przyznaje pieniądze na programy edukacyjne

Magdalena Kotlarczyk, szefowa Google Polska, podkreśliła, że cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, które dotyczy każdego z nas. „Inwestycja w edukację w tym obszarze to budowa bezpieczniejszej przyszłości dla nas i naszego kraju” – powiedziała podczas uroczystości. Artur Kuliński, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Google Cloud, dodał, że rosnące cyberzagrożenia oraz odpowiedzialność firmy za bezpieczeństwo jej użytkowników skłoniły Google do wsparcia edukacji w tej dziedzinie. Według szacunków Unii Europejskiej, na świecie brakuje nawet pół miliona specjalistów od cyberbezpieczeństwa, co czyni tę dziedzinę niezwykle perspektywiczną dla młodych ludzi.

Z kolei dr Marek Porzeżyński, kierownik grantu na Politechnice Warszawskiej, wyjaśnił, że środki zostaną przeznaczone na przeszkolenie 200 specjalistów, którzy następnie przeprowadzą szkolenia z podstaw cyberbezpieczeństwa w co najmniej 250 organizacjach społecznych, w tym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Granty zostały przyznane przez Google we współpracy z organizacją Virtual Routes – European Cyber Conflict Research Initiative, która zajmuje się badaniem konfliktów cybernetycznych. Łącznie przyznano pieniądze 17 uczelniom na całym świecie. Wybór polskich uczelni do programu świadczy o ich wysokiej pozycji w dziedzinie edukacji technologicznej i potencjale do kształcenia przyszłych ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa.