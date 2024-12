Zdjęcia Google wprowadziły ciekawą zmianę. Jest praktyczna, ale nie każdego ucieszy

Zdjęcia Google to produkt, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Multiplatformowe narzędzie, po które na co dzień sięgają tysiące użytkowników na całym świecie jest jedną z tych usług internetowego giganta, obok której trudno jest przejść obojętnie.

Ostatnio Google poświęca zdjęciom wyjątkowo dużo uwagi, stale gmerając w ich wyglądzie. Jedną z największych, widocznych gołym okiem, zmian było znaczne uproszczenie dolnego menu i pozostawienie na belce raptem trzech przycisków. Teraz firma testuje nowe rozwiązanie, które z założenia ma pomóc nam w wygodniejszym użytkowaniu aplikacji.

Nowe skróty w Zdjęciach Google. Dzięki nim korzystanie z aplikacji będzie jeszcze wygodniejsze

Jak informuje serwis 9to5Google, w najnowszej wersji Zdjęć Google na iOS pojawił się nowy rząd ikon nad Wspomnieniami. A tam charakterystyczne okrągłe skróty, które w mig przekierują nas do: ulubionych, ostatnio dodanych, ostatnio otwieranego przez nas folderu oraz kosza. Umieszczenie ich bezpośrednio nad wspomnieniami sprawia, że otwarta siatka zdjęć obsuwa się jeszcze niżej -- co niekoniecznie spodoba się każdemu. Bo to przecież właśnie one stanowią główny trzon aplikacji.

Jak widać: zmiana to niewielka i... wielka jednocześnie. Dla wielu może zmienić sposób, w jaki na co dzień korzystać będą z aplikacji. Nie zmienia to jednak faktu, że fajnie widzieć, iż Google nieustannie pracuje nad poprawkami, zmianami i bardziej efektywnym podejściem do ich produktów. To właśnie takie usprawnienia pod kątem interfejsu często okazują się na wagę złota przy faktycznym wykorzystaniu aplikacji!

