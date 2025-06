Zdjęcia Google rozpieszczają użytkowników. Porządki w galerii nigdy nie były łatwiejsze

Zdjęcia Google to perełka dla wszystkich, którzy na co dzień robią dużo zdjęć i nagrywają wideo. Tysiące plików to taki standard, który dotyczy większości z nas - przez lata zdążyły się nagromadzić nawet wówczas, gdy nie należymy do ludzi robiących ich setki dziennie. Zdjęcia, memy, zrzuty ekranu z ważnymi informacjami "na później", filmiki od znajomych i wspólne grupowe selfie: wszystkie one zajmują miejsce. Zdjęcia Google od lat oferują doskonałe rozwiązania dla wszystkich, chcących zapanować nad tym chaosem. A niebawem mają być jeszcze skuteczniejsze, wszystko to dzięki inteligentnym sugestiom usuwania zdjęć.

Każdy z nas ma w telefonie pliki, których... tak naprawdę już od dawna nie potrzebuje. Zrzuty ekranu z dawno zapomnianych rozmów i inspiracjami, które zdążyliśmy zapisać w notatkach, Mapach itd. Do tego dochodzą duplikaty zdjęć, przypadkowo zapisane grafiki z sieci i komunikatorów. To zapełnia pamięć urządzenia szybciej, niż wielu może się wydawać. Zdjęcia Google już teraz oferują sekcję zarządzania pamięcią, która pozwala przeglądać i usuwać duże pliki, rozmazane zdjęcia, zrzuty ekranu czy media z innych aplikacji. To intuicyjne narzędzie, po które większość z nas sięga zdecydowanie zbyt rzadko. Ale już niebawem w nasze ręce wpadnie kolejne przydatne narzędzie, które pozwoli nam zadbać o odpowiednią higienę w temacie.

Jak poinformowała redakcja serwisu Android Authority, w najnowszej wersji aplikacji Zdjęcia Google odkryto fragmenty kodu, wskazujące na przygotowywanie zupełnie nowej funkcji. Platforma ma wkrótce zacząć sugerować zdjęcia które warto usunąć: ale dopiero po tym, jak użytkownik ręcznie wybierze i usunie określoną liczbę plików. Jak wynika z informacji zawartych w kodzie, komunikat w stylu „Znaleziono zdjęcia, które możesz chcieć usunąć” pojawi się po wykonaniu takiej akcji. To świetny sposób na ułatwienie porządków w galerii, zwłaszcza dla osób, które, tak jak ja, na co dzień mają setki, a czasem i tysiące, plików do przejrzenia.

Co ważne, nowa funkcja ma być w pełni konfigurowalna. Użytkownicy będą mogli przejrzeć każde sugerowane zdjęcie przed potwierdzeniem usunięcia, a w razie pomyłki, pliki będzie można odzyskać z kosza. Dodatkowo w ustawieniach pojawi się opcja wyłączenia sugestii, jeśli ktoś woli samodzielnie zarządzać swoją galerią. Na razie nic nie wiadomo na temat potencjalnego wsparcia dla materiałów wideo. Jedno jest pewne: to rozwiązanie może znacząco ułatwić życie wszystkim chomikującym rozmaite dobra w galerii.

Mała rzecz, a ucieszy. Bowiem robienie porządków w galerii to coś, co sam uskuteczniam regularnie - i wiem, że jest to rzecz nie tylko pracochłonna, ale także czasochłonna. A zautomatyzowane narzędzia chcą nam to pomóc ułatwić i sprawić, by cały proces był łatwiejszy i przyjemniejszy niż kiedykolwiek. Brzmi świetnie!